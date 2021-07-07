8 способов сделать молодой картофель невероятно изысканным

Продолжаем наслаждаться сезоном молодого картофеля. Из старой картошки можно приготовить вкуснейшие зразы, а вот к молодой нужен особый подход. Творческий. Например, запечь его с грибами и сыром, приготовить к нему лимонный соус или густой соус из сливочного сыра и рыбы. 8 способов, как сделать молодой картофель изысканным блюдом, найдете ниже. В календаре летних лайфхаков ищите идеи, как провести эти месяцы незабываемо.
Салат с морепродуктами и картофелем
Ингредиенты
- 500 г морского коктейля
- 3 шт. молодого картофеля среднего размера
- 120 г салатного микса
- 18 зеленых оливок
- 16 шт. помидоров черри
- 1 красная луковица
- Оливковое масло, сок лимона, соль по вкусу
Способ приготовления
- Картофель хорошо промыть, нарезать дольками и запечь в духовке с щепоткой соли, паприкой и каплей оливкового масла.
- Промыть и просушить салатный микс. Помидоры нарезать и слегка посолить. Лук нарезать полукольцами.
- Морской коктейль обсушить на бумажных полотенцах. Оливки нарезать.
- Смешать все ингредиенты, кроме картофеля и коктейля. Заправить оливковым маслом и лимонным соком.
- Разложить салат по тарелкам, добавить картофель и морепродукты.
Картофель с творогом
Ингредиенты
- 1 кг картофеля
- 500 г творога
- 4 ст. л. сметаны
- 2 зубчика чеснока
- укроп, соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Картофель тщательно промыть, сделать сверху крестообразный надрез. Завернуть картофель в фольгу и запечь в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов.
- Готовый картофель раскрыть, посолить, поперчить по вкусу и снова отправить в духовку. Запекать еще 10 минут.
- В творог добавить чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец по вкусу. Туда же – измельченный укроп и все перемешать.
- Достать картофель и в каждый разрез разложить творог и украсить зеленью.
Картофель в сливочно-лимонном соусе
Ингредиенты
- Молодой картофель – 650-700 г
- Сливочное масло – 150 г
- Сок лимона – 2 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Перец черный молотый, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Картофель отварить в течение 8-10 минут. Слить воду и вернуть на огонь на 30 секунд.
- Сливочное масло растопить в сотейнике. Снять с огня и смешать с лимонным соком.
- Выложить картофель на противень, смазать лимонным маслом, посыпать солью с перцем и перемешать.
- Запекать 10-15 минут при температуре 190 градусов. Перед подачей посыпьте зеленью.
Картофель с сыром и рыбой
Ингредиенты
- Картофель – 8 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Творожный сыр – 100 г
- Красная рыба соленая – 50-70 г
- Гранулированный чеснок, паприка, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Картофель отварить в кожуре. Остудить и немного придавить сверху.
- Выложить на каждую сливочное масло, посолить, добавить специи.
- Запекать 10 минут при температуре 180 градусов.
- Измельчить рыбу, смешать с сыром. Когда картофель немного остынет, украсить его полученной смесью.
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Картофельный салат с йогуртовой заправкой
Ингредиенты
- Картофель запеченный или отварной – 400 г
- Бекон сырокопченый – 100 г
- Оливки – 1 банка
- Лук красный – 1 шт.
Для заправки
- Йогурт натуральный – 100 г
- Базилик и петрушка – 4-6 веточек
- Соль – по вкусу
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Сок лимонный – по вкусу
Способ приготовления
- Бекон запечь или поджарить.
- Картофель очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.
- Добавить лук, нарезанный перьями.
- Всыпать оливки, разрезанные на половинки.
- В блендер сложить листья базилика и петрушки, добавить лимонный сок и оливковое масло, измельчить.
- Добавить йогурт и соль по вкусу.
- Добавить соус в салат и перемешать.
- Выложить салат на блюдо, сверху добавить ломтики бекона.
Картофельный пирог с луком
Ингредиенты
- 1 1/4 чашки муки
- 1/4 ч. л. соли
- 100 г холодного сливочного масла
- 1/4 чашки йогурта
- 2 ч. л. лимонного сока
- 1/4 ч. л. ледяной воды
- Яичный белок с небольшим количеством воды для смазки пирога
- 4-5 средних картофелин, помыть, но не чистить
- 1/2 красной луковицы, тонко порезанной на сегменты
- 1/2 чашки тертого пармезана
- 2 ст. л. сливочного масла
- Несколько веточек тимьяна
- Свежая петрушка
Способ приготовления
- Для теста смешать в миске муку с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное масло и руками перетереть масло с мукой, пока у вас не получится крошка размером с горошину.
- В другой миске смешать йогурт, лимонный сок и ледяную воду. Добавить в мучную смесь и опять руками соединить все вместе. Долго мешать не нужно.
- Закрыть пленкой и убрать в холодильник на час.
- Картофель нарезать кружками, положить в кастрюлю с холодной водой. Довести до кипения и варить на среднем огне около пяти минут. Воду слить.
- Подсушить картофель на разделочной доске или большой тарелке.
- Нагреть духовку до 180 градусов.
- Достать тесто из холодильника. Выложить его на присыпанный мукой стол и раскатать в лепешку 25-28 см в диаметре. С помощью скалки аккуратно перенести тесто на противень, накрытый бумагой для выпечки.
- На середину теста выложить пармезан, оставив свободными по 5-6 см с краев теста. Выложить на сыр кружочки картофеля, промокнув лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца.
- На картофель положить размягченное сливочное масло. Завернуть края теста на картофель, чтобы у вас получился открытый квадрат.
- Смазать края теста смесью белка с водой. Посыпать пирог крупной морской солью (важно не переусердствовать: пармезан – достаточно соленый), положить веточки тимьяна и выложить сверху лук.
- Запекать 30-40 минут или пока тесто не станет красивого золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать петрушкой или кинзой.
Картофель дюшес – рецепт самого изысканного пюре
Картофельно-грибная запеканка с сыром
Ингредиенты
- 500 г картофеля, тонко нарезанного
- 150 г молока
- 5 ст. л белого вина
- Соль, перец – по вкусу
- 2 ст. л сливочного масла
- 2 дольки чеснока и 2 ст. л. растительного масла
- 300 г шампиньонов
- 100 г тертого сыра
Способ приготовления
- Нагреть духовку 210 градусов, смазать маслом форму для запеканки.
- Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец.
- Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы.
- Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая.
- Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.
Жареный молодой картофель с лисичками
Ингредиенты
- 500 г молодого мелкого картофеля
- 500 г лисичек
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1-2 зубчика чеснока
- Соль, перец
- Зелень
Способ приготовления
- Картофель хорошо помыть с помощью щетки.
- Отварить в подсоленной воде до полуготовности, около 8 минут. Слить воду. При необходимости разрезать клубни на несколько частей.
- Лисички почистить, отварить в течение 5 минут.
- В сковородке разогреть смесь масле. На среднем огне обжарить картофель и лисички до золотистого цвета.
- Посолить, добавить давленный зубчик чеснока и выключить огонь.
- Перед подачей посыпать свежей зеленью.
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Здесь узнаете, как приготовить картофель с салом на мангале.