Божоле Нуво: почему французы называют его "забродившим раем"

Как выбрать красное молодое вино и с чем сочетать – советы сомелье

Громко-хмельное празднование по поводу поступления в продажу молодого вина в этом году юбилейное. Немногим-немалым, а 35 лет тому назад во Франции официально был установлен День Божоле Нуво. Это официально. Мы же понимаем, что встречать винный Новый год там начали гораздо раньше. А именно – в 1951 году.

Конечно, за это время винное действо укрепилось и "гремит" во многих других странах каждый третий четверг ноября. Золотое правило: веселиться нужно на полную. И если в этом году массовых гуляний с возлиянием ярко-фиолетового вина не будет (в связи с карантином), то поддержать Божоле и всех, кто причастен к его появлению, можно не выходя из дома. Остается запастись бутылкой-другой прекрасного вина.

Фото: Ru.freepik.com

Все тонкости, связанные с Божоле Нуво, нам поведала Наталья Благополучная, президент Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье, основатель и руководитель первой в Украине Школы сомелье "Мастер-класс".

Фото: Наталья Благополучная, сомелье

Так называют Божоле Нуво во Франции, а чтобы попасть в этот "рай", нужно пить (не сдерживая себя) и обязательно танцевать. На родине этого вина, к примеру, оно разливается из бутылок в кувшины, из кувшинов в бокалы – и к вам в душу. Особых изысков и требований к этому нет. Но это на массовых мероприятиях, мы же с вами будем праздновать дома. И здесь вся атмосфера и антураж мероприятия в ваших руках. Для начала разберемся, как делают Божоле Нуво.

Отдельный сорт винограда и особая технология

Фото: Instagram/pitie_moe

Гамэ – из которого рождается Божоле Нуво – это красный виноград с белым соком. От других сортов вина Божоле Нуво отличается тем, что пить его начинают сразу после ферментации. Ровно через полтора месяца после сбора винограда. Не спешите, все не так просто.

Ведь это молодое вино изготовляется по особой технологии. Оно производится методом так называемой углекислотной (карбонической) мацерации – при этом брожение сока начинается еще внутри виноградной ягоды и проходит одновременно с настаиванием сусла (виноградного сока) на мезге (кожице виноградной ягоды).

Виноград для этого помещают в большие чаны. Там под собственной тяжестью он дает сок и в течение нескольких дней бродит при контролируемой температуре. После ряда технологических операций молодое вино, минуя деревянные бочки, разливается по бутылкам. Поэтому Божоле Нуво сохраняет яркий плодовый характер и сортовые свойства Гамэ: тона вишни, малины, фиалки и даже банана.

Каким же бывает Божоле Нуво

Фото: Instagram/fiolet_spb

Это не только молодое вино ("нуво" или "премьер", как его называют во Франции). Гамма вин Божоле насчитывает 12 наименований, 10 из которых – Крю Божоле (Cru de Beaujolais).

Молодыми в регионе Божоле выпускаются вина, которые имеют свои контролируемые наименования по происхождению (AOC: Appellation d’Origine Controlee): Beaujolais, Beaujolais Superieur и Beaujolais – Villages.

Так называемые Крю Божоле – вина из десяти наиболее высоко котируемых винодельческих районов Божоле: Brouilly, Сote-de-Brouilly, Chenas, Chiroulles, Fleurie, Julienas, Morgon, Moulin-a-Vent, Saint-Amour и Regnie – производятся традиционным способом и появляются в продаже только весной.

Важно знать

Фото: Pixabay

…что Божоле Нуво не предназначено для долгого хранения – значительная его часть выпивается до Нового года. Впрочем, практика показывает, что при нормальных условиях хранения оно не портится в течение года. Важно обращать внимание на дату производства при покупке такого вина.

Лучшие из Крю Божоле, при условии хорошего для урожая года, достигают апогея в своем развитии через 3-5 лет.

Как подавать

Особых требований к подаче Божоле Нуво нет, главное – настроение. Яркое и дерзкое, как его называют, вино отлично раскрывается, когда имеет температуру 10-12 градусов. Бокалы объемом 350 мл, зауженные кверху, чтобы максимально раскрыть яркий букет вина. Декантация не нужна, это же молодое вино.

Что можно порекомендовать к этим винам?

Фото: Ru.freepik.com

Божоле Нуво прекрасно подойдет к разнообразным холодным закускам из мяса, птицы, рыбы, а также к улиткам и козьим сырам.

Вина категории Крю Божоле подают к пернатой дичи, птице, мясным паштетам, лесным грибам. Классическим считается их сочетание с божолезскими сосисками.

И, завершая наш экскурс в страну "Божоле", скажем, что в любом деле (а имея дело с вином особенно), нужно знать меру. Ибо как сказал великий Авиценна: "Все есть лекарство, и все есть яд, и лишь мера определят это!".

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