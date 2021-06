У Києві відкрився Фестиваль сучасного жіночого мистецтва: що потрібно про нього знати

Виставка триватиме до 12 липня. Місце проведення – виставковий зал Інституту проблем сучасного мистецтва. Вхід вільний.

У Києві відкрився Фестиваль сучасного жіночого мистецтва / Фото: пресслужба

29 червня відкрився четвертий Фестиваль сучасного жіночого мистецтва Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2021. Захід ініційований Українською асоціацією жіночих досліджень в мистецтві (UAFRA) за підтримки Інституту проблем сучасного мистецтва НАН України. Партнерами Фестивалю виступають Фонд Бориса Колеснікова і аукціонний будинок TimaxArt.

Чиї роботи можна побачити на Фестивалі

У Фестивалі беруть участь 32 художниці з України, США, Нідерландів, Вірменії та Ізраїлю, які працюють з простором, експозицією і глядачем, актуалізує теми глобальних питань сучасності.

У Києві відкрився Фестиваль сучасного жіночого мистецтва / Фото: пресслужба

Гості виставки побачать живопис, інсталяцію, кераміку, колажі, фотоарт авторства Маріанни Абрамової, Ольги Абросимової, Вікторії Адкозалової, Ірини Акімової, Лесі Бабляк, Наталії Багацької, Ірини Ворони, Людмили Ганушевич, Анжеліки Гончар, Людмили Давиденко, Олесі Дворак-Галік, Софії Єсакової, Ольги Матюшко, Ольги Мельникової, Надії Міцкевич, Катерини П'ятакової, Марі Парамонової, Жанни Подобєд, Олесі Рибченко, Ірини Роднікофф, Вікторії Романчук, Ольги Рондяк, Лариси Степанюк, Наталії Стрижко, Олесі Ткаченко, Анастасії Ткачук, Оксани Федяніни, Дарини Хараман, Христини Хміль, Оксани Чепелик, Світлани Щербань і Діани Рутецкої.

Англійська ідіома Out and about означає "одужати, вийти з дому, повернутися до активного способу життя". За 1,5 року вимушені обмеження і локдауни навчили нас бачити нове у звичних речах і цінувати те, що маємо. Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2021 пропонує емоційну візуалізацію ідіоми Out and about, роблячи її об'єктом рефлексії художніх практик.

У Києві відкрився Фестиваль сучасного жіночого мистецтва / Фото: пресслужба

"Вперше ми провели арт-фестиваль в 2018 році. За цей час у ньому взяли участь понад 150 художниць. Ukrainian Contemporary Women's Art Fest являє погляд на дрібниці і деталі нашого життя, які дозволяють по-новому побачити навколишній світ, зрозуміти і відчути його гармонію і суперечливість кожної людини, в тому числі і художника", – розповідає куратор проекту Ірина Акімова.

За її словами, в цьому році до партнерів і спонсорів Фестивалю приєднався Фонд Бориса Колеснікова, який 13 років реалізує регіональні та всеукраїнські соціальні, спортивні, освітні та культурні ініціативи.

У Києві відкрився Фестиваль сучасного жіночого мистецтва / Фото: пресслужба

"Ми вдячні за підтримку і раді, що наш фестиваль з року в рік об'єднує все більше поціновувачів сучасного мистецтва", – говорить Ірина Акімова.

"В рамках благодійної програми, спрямованої на збереження історико-культурної спадщини України, Фонд Бориса Колеснікова приєднався до щорічного Фестивалю сучасного жіночого мистецтва в якості партнера. Ми раді стати частиною заходу, що об'єднує представниць різних напрямків мистецтва, що популяризує творчість художниць і стимулює їх до професійного і творчого зростання", – додає директор Фонду Бориса Колесникова Софія Мудрик.

Де проходить виставка і скільки коштує вхід

Виставка триватиме до 12 липня. Місце проведення – виставковий зал Інституту проблем сучасного мистецтва (м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 18Д). Вхід вільний.

Талановитими можуть бути не тільки дорослі, а й діти. Якими таланти мають діти українських зірок – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували про Atlas Weekend-2021: як потрапити безкоштовно в перші дні і хто буде виступати.