8 самых роскошных часов 2021 — это неприлично дорого
Лучшие аксессуары с диджитал-выставки Watches & Wonders
Не успели мы полюбоваться бриллиантовым яйцом Fabergé за 2,2 млн долларов, как еще 38 брендов представили свои творения ювелирного мастерства. А точнее — часы. В ближайшую неделю все внимание будет приковано к онлайн-платформе Watches & Wonders. С 7 по 13 апреля там проходит выставка высокого часового искусства.
В этом году в элитном мероприятии дебютируют такие громкие бренды, как Rolex, Chanel, Chopard и Bvlgari. Последний уже успел стать рекордсменом Watches & Wonders. Модный дом представил ультратонкие Octo Finissimo Perpetual Calenda с вечным календарем и часы в виде манжеты Serpenti Misteriosi Cleopatra со спрятанным циферблатом. Эти и другие потрясающие творения часовщиков собраны в нашей подборке.
Вдохновленные Клеопатрой, манжетные часы выполнены в единственном экземпляре. Шестиугольные чешуйки уникальной формы и размера усыпаны 4000 бриллиантов. Чтобы установить столько драгоценных камней, понадобилось 470 часов.
Также Bvlgari удалось создать самый тонкий вечный календарь в мире. Толщина корпуса — всего 5,8 мм. Часы поступят в продажу, но в очень ограниченном количестве: за год три часовщика смогут сделать до 50 экземпляров.
Двенадцать пчел танцуют на циферблате почти буквально: они закреплены только с одной стороны и "парят" при любом движении руки.
Сапфировый корпус диаметром 42,5 мм укомплектован заводной головкой с выгравированным логотипом LV. Часы дополняет ремешок из кожи аллигатора и пряжка ардильон.
Как и в случае с манжетой Bvlgari, эти часы легко спутать с обычным браслетом. На самом же деле циферблат скрывается под корпусом из белого золота. Изделие украшают 150 бриллиантов круглой огранки.
Люксовый бренд представил спортивные часы "из будущего". Обещают, что футуристичный аксессуар выдержит любые погодные условия, высоту и глубину. Сапфировое стекло с двойным антибликовым покрытием защищает циферблат, а благодаря особенному механизму регулировки их можно надевать поверх гидрокостюма. Мало ли.
Деликатные часы из серого или розового золота покрывают два вида бриллиантов — одиночные и паве. Очень нежно и женственно.
С лицевой стороны часы украшает созвездие Льва, выложенное бриллиантами круглой огранки. С другой — подвижная карта звездного неба. Также стильное изделие оснащено минутным репетиром и турбийоном.
Кстати, часы – отличный подарок. Но если вы вдруг ищете другой презент, воспользуйтесь нашим календарем подарков на апрель-2021. Там вы найдете креативные идеи на любой вкус и праздник в этом месяце.
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