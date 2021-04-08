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8 самых роскошных часов 2021 — это неприлично дорого

Сегодня, 16:39

Лучшие аксессуары с диджитал-выставки Watches & Wonders

Не успели мы полюбоваться бриллиантовым яйцом Fabergé за 2,2 млн долларов, как еще 38 брендов представили свои творения ювелирного мастерства. А точнее — часы. В ближайшую неделю все внимание будет приковано к онлайн-платформе Watches & Wonders. С 7 по 13 апреля там проходит выставка высокого часового искусства.

В этом году в элитном мероприятии дебютируют такие громкие бренды, как Rolex, Chanel, Chopard и Bvlgari. Последний уже успел стать рекордсменом Watches & Wonders. Модный дом представил ультратонкие Octo Finissimo Perpetual Calenda с вечным календарем и часы в виде манжеты Serpenti Misteriosi Cleopatra со спрятанным циферблатом. Эти и другие потрясающие творения часовщиков собраны в нашей подборке.

Serpenti Misteriosi Cleopatra от Bvlgari

Фото: BVLGARI

Вдохновленные Клеопатрой, манжетные часы выполнены в единственном экземпляре. Шестиугольные чешуйки уникальной формы и размера усыпаны 4000 бриллиантов. Чтобы установить столько драгоценных камней, понадобилось 470 часов.

Octo Finissimo Perpetual Calenda от Bvlgari

Фото: BVLGARI

Также Bvlgari удалось создать самый тонкий вечный календарь в мире. Толщина корпуса — всего 5,8 мм. Часы поступят в продажу, но в очень ограниченном количестве: за год три часовщика смогут сделать до 50 экземпляров.

G-Timeless Dancing Bees от Gucci

Фото: Gucci

Двенадцать пчел танцуют на циферблате почти буквально: они закреплены только с одной стороны и "парят" при любом движении руки.

Tambour Moon Flying Tourbillon от Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Сапфировый корпус диаметром 42,5 мм укомплектован заводной головкой с выгравированным логотипом LV. Часы дополняет ремешок из кожи аллигатора и пряжка ардильон.

Vivienne Bijou Secret от Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Как и в случае с манжетой Bvlgari, эти часы легко спутать с обычным браслетом. На самом же деле циферблат скрывается под корпусом из белого золота. Изделие украшают 150 бриллиантов круглой огранки.

Aquaracer Professional 300 от TAG Heuer

Фото: TAG Heuer

Люксовый бренд представил спортивные часы "из будущего". Обещают, что футуристичный аксессуар выдержит любые погодные условия, высоту и глубину. Сапфировое стекло с двойным антибликовым покрытием защищает циферблат, а благодаря особенному механизму регулировки их можно надевать поверх гидрокостюма. Мало ли.

Faubourg Polka от Hermès

Деликатные часы из серого или розового золота покрывают два вида бриллиантов — одиночные и паве. Очень нежно и женственно.

Фото: Hermes

Les Cabinotiers от Vacheron Constantin

Фото: Vacheron Constantin

С лицевой стороны часы украшает созвездие Льва, выложенное бриллиантами круглой огранки. С другой — подвижная карта звездного неба. Также стильное изделие оснащено минутным репетиром и турбийоном.

Кстати, часы – отличный подарок. Но если вы вдруг ищете другой презент, воспользуйтесь нашим календарем подарков на апрель-2021. Там вы найдете креативные идеи на любой вкус и праздник в этом месяце.

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