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Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Сьогодні, 16:05

Як прикольно, цікаво і ефектно привітати з днем народження улюблену подругу

Побажання і картинки з днем народження подрузі
Побажання і картинки з днем народження подрузі
Фото: Pexels

У подруги наближається святкова подія, і ви хочете її привітати? Пропонуємо вашій увазі красиві, милі і душевні привітання з днем народження в прозі, смс, картинках і віршах. Надсилайте подружці найкращі побажання, розкажіть, як ви її любите і цінуєте, і обов'язково підніміть їй настрій у день народження.

А ще не забувайте радувати рідних і близьких людей. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Короткі смс з днем народження подрузі

***

С днем рожденья, дорогая!
Будь счастливой каждый день,
Пусть удача, мир, достаток
За тобой идут как тень.

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Прикольні привітання з днем народження подрузі у віршах

***

Будь красива, словно дива,
Как шампанское – игрива,
Словно кошка – грациозна,
Как эпоха – грандиозна,
Как мечта – неповторима,
Как богиня, будь любима.
Будь во всем нетривиальна,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна.
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична.
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
Так живи на всю катушку!
С днем рождения, подружка!

З днем народження подружці: малюнки й вірші
З днем народження подружці: малюнки й вірші
Фото: Pexels

Добрі привітання з днем народження в прозі

***

Дорога моя подружка, вітаю тебе з днем народження! Бажаю нев'янучої краси, незмінної ніжності і великого кохання. Нехай у тебе збуваються найкращі мрії, а кожен новий день приносить тільки посмішки!

Привітання та листівки подрузі в день народження
Привітання та листівки подрузі в день народження
Фото: Pexels

З днем народження: лаконічні привітання подружці

***

Ты красивая девчонка,
Интересный человек.
Пожелать в твой день рожденья
Счастья я хочу навек,
А еще любви прекрасной.
Будь всегда такой же классной.

З днем народження картинки і вірші
З днем народження картинки і вірші
Фото: Pexels

З днем народження, подруга: милі побажання своїми словами

***

Моя улюблена подруженько, з днем твого народження! Бажаю, щоб ти завжди посміхалася, раділа життю і випромінювала хвилі позитиву. Будь найкрасивішою, найулюбленішою і люби сама! З твоїм днем, моя кішечка!

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Найкращі привітання подрузі в день народження

***

Ну что, подруга, с днем рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
На все хватает вдохновенья,
И будет счастье там, где ты!

Желаю только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой,
И пусть везет всегда в судьбе!

Нагадаємо, раніше ми публікували красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс.

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