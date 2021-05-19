Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Як прикольно, цікаво і ефектно привітати з днем народження улюблену подругу

Побажання і картинки з днем народження подрузі Фото: Pexels

У подруги наближається святкова подія, і ви хочете її привітати? Пропонуємо вашій увазі красиві, милі і душевні привітання з днем народження в прозі, смс, картинках і віршах. Надсилайте подружці найкращі побажання, розкажіть, як ви її любите і цінуєте, і обов'язково підніміть їй настрій у день народження.

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Короткі смс з днем народження подрузі

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С днем рожденья, дорогая!

Будь счастливой каждый день,

Пусть удача, мир, достаток

За тобой идут как тень.

Прикольні привітання з днем народження подрузі у віршах

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Будь красива, словно дива,

Как шампанское – игрива,

Словно кошка – грациозна,

Как эпоха – грандиозна,

Как мечта – неповторима,

Как богиня, будь любима.

Будь во всем нетривиальна,

Креативна, сексуальна,

Притягательна, желанна,

Бесподобна, долгожданна.

Будь нежна и романтична,

Нереальна, феерична.

Пусть в любви, семье, достатке

Не случатся неполадки.

Так живи на всю катушку!

С днем рождения, подружка!

З днем народження подружці: малюнки й вірші Фото: Pexels

Добрі привітання з днем народження в прозі

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Дорога моя подружка, вітаю тебе з днем народження! Бажаю нев'янучої краси, незмінної ніжності і великого кохання. Нехай у тебе збуваються найкращі мрії, а кожен новий день приносить тільки посмішки!

Привітання та листівки подрузі в день народження Фото: Pexels

З днем народження: лаконічні привітання подружці

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Ты красивая девчонка,

Интересный человек.

Пожелать в твой день рожденья

Счастья я хочу навек,

А еще любви прекрасной.

Будь всегда такой же классной.

З днем народження картинки і вірші Фото: Pexels

З днем народження, подруга: милі побажання своїми словами

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Моя улюблена подруженько, з днем твого народження! Бажаю, щоб ти завжди посміхалася, раділа життю і випромінювала хвилі позитиву. Будь найкрасивішою, найулюбленішою і люби сама! З твоїм днем, моя кішечка!

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Найкращі привітання подрузі в день народження

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Ну что, подруга, с днем рожденья!

Пусть все сбываются мечты,

На все хватает вдохновенья,

И будет счастье там, где ты!



Желаю только благ, достатка,

Здоровья крепкого тебе!

Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой,

И пусть везет всегда в судьбе!

Нагадаємо, раніше ми публікували красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс.

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