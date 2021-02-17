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Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Сегодня, 11:16

Отправляйте красивые и добрые поздравления с днем рождения именинницам

Самые нежные, добрые, позитивные и красивые поздравления с днем рождения женщине мы адресуем милым подругам, доброй жене, единственной маме, любимым сестрам и всем представительницам прекрасного пола в их праздник.

С Днем рождения!
С Днем рождения!
Фото: Pixabay

Поздравления с днем рождения именинницы принимают только раз в году, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливиц может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как красиво, приятно, ярко и незабываемо поздравить любимую, родную и близкую женщину с днем рождения? Конечно же, отправить ей самые лучшие, трогательные, нежные и позитивные поздравления в день рождения!

С Днем рождения!
С Днем рождения!
Фото: Pixabay

Милые и красивые поздравления с днем рождения женщине

***

С днем рождения поздравляю!
Счастья искренне желаю,
Света, солнца, доброты,
Чтоб была счастливой ты.

Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно, нас – гостей.

Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что могу еще добавить?
С днем рождения тебя!

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Красивые поздравления с днем рождения женщине в прозе

***

В этот праздничный день желаю вам исполнения всех желаний. Пусть сбудутся лучшие мечты! Пусть успех и вдохновение будут вашими постоянными спутниками. Пусть голова кружится только от восторга и счастья. Желаю, чтобы вас окружали искренние улыбки ваших родных и близких людей. Еще, конечно же, желаю, чтобы вы всегда оставались такой же неповторимой и очаровательной. С днем рождения!

С Днем рождения!
С Днем рождения!
Фото: Pixabay

Эффектные поздравления с днем рождения женщине

***

Поздравляю с днем рождения!
Пожелаю я добра,
Счастья, мудрости, успеха
И домашнего тепла!

Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
И всегда любимой быть.

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Милые поздравления с днем рождения женщине в прозе

***

Поздравляю с днем рождения! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и радостной!

С Днем рождения!
С Днем рождения!
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с днем рождения женщине

***

Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаю мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.

Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаю чудесных, волшебных мгновений.
Скажу от души тебе я: с днем рожденья!

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Поздравления с днем рождения своими словами подруге

***

Дорогая подруга! Поздравляю с днем рождения! Желаю быть любимой, желанной, неотразимой, головокружительной! Желаю тебе здоровья, удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, женских радостей, жизненных сладостей, прекрасных мгновений и бесконечного счастья!

С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах

***

Желаю быть всегда красивой,
Сиять как яркая звезда,
Веселой, радостной, счастливой,
Не вспоминая про года.

Работа пусть приносит пользу,
Финансы пусть текут рекой,
И исполняются желанья,
Не только в день рожденья твой!

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Поздравление с днем рождения женщине прикольные и добрые

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю много ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Пусть твоя голова кружится от любви, а земля уходит из-под ног от счастья. Пусть тебя согревают теплые слова близких и родных, пусть твое сердце никогда не познает разочарования. Желаю много тебе улыбок и позитива в жизни. Живи, мечтай, люби, сияй, наслаждайся и удивляйся. Настоящего тебе женского счастья!

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