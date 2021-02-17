Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Отправляйте красивые и добрые поздравления с днем рождения именинницам

Самые нежные, добрые, позитивные и красивые поздравления с днем рождения женщине мы адресуем милым подругам, доброй жене, единственной маме, любимым сестрам и всем представительницам прекрасного пола в их праздник.

С Днем рождения! Фото: Pixabay

Поздравления с днем рождения именинницы принимают только раз в году, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливиц может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как красиво, приятно, ярко и незабываемо поздравить любимую, родную и близкую женщину с днем рождения? Конечно же, отправить ей самые лучшие, трогательные, нежные и позитивные поздравления в день рождения!

С Днем рождения! Фото: Pixabay

Милые и красивые поздравления с днем рождения женщине

***

С днем рождения поздравляю!

Счастья искренне желаю,

Света, солнца, доброты,

Чтоб была счастливой ты.



Чтобы были в ней веселье,

Громкий смех и наслаждение,

Много добрых новостей

И, конечно, нас – гостей.



Чтоб мечты и все желанья

Исполнялись без труда.

Что могу еще добавить?

С днем рождения тебя!

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Красивые поздравления с днем рождения женщине в прозе

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В этот праздничный день желаю вам исполнения всех желаний. Пусть сбудутся лучшие мечты! Пусть успех и вдохновение будут вашими постоянными спутниками. Пусть голова кружится только от восторга и счастья. Желаю, чтобы вас окружали искренние улыбки ваших родных и близких людей. Еще, конечно же, желаю, чтобы вы всегда оставались такой же неповторимой и очаровательной. С днем рождения!

С Днем рождения! Фото: Pixabay

Эффектные поздравления с днем рождения женщине

***

Поздравляю с днем рождения!

Пожелаю я добра,

Счастья, мудрости, успеха

И домашнего тепла!



Красоты, уюта, ласки,

Слезы никогда не лить,

Жить все время словно в сказке

И всегда любимой быть.

Милые поздравления с днем рождения женщине в прозе

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Поздравляю с днем рождения! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и радостной!

С Днем рождения! Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с днем рождения женщине

***

Пусть синяя птица в твой дом постучится,

Желаю мечтам и желаниям сбыться.

Для женского счастья ведь много не надо —

Чтоб были родные здоровы и рядом.



Пусть жизнь наполняется счастьем и светом

И будет любовью всех близких согрета.

Желаю чудесных, волшебных мгновений.

Скажу от души тебе я: с днем рожденья!

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Поздравления с днем рождения своими словами подруге

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Дорогая подруга! Поздравляю с днем рождения! Желаю быть любимой, желанной, неотразимой, головокружительной! Желаю тебе здоровья, удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, женских радостей, жизненных сладостей, прекрасных мгновений и бесконечного счастья!

С днем рождения! Фото: Pixabay

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах

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Желаю быть всегда красивой,

Сиять как яркая звезда,

Веселой, радостной, счастливой,

Не вспоминая про года.



Работа пусть приносит пользу,

Финансы пусть текут рекой,

И исполняются желанья,

Не только в день рожденья твой!

Поздравление с днем рождения женщине прикольные и добрые

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю много ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Пусть твоя голова кружится от любви, а земля уходит из-под ног от счастья. Пусть тебя согревают теплые слова близких и родных, пусть твое сердце никогда не познает разочарования. Желаю много тебе улыбок и позитива в жизни. Живи, мечтай, люби, сияй, наслаждайся и удивляйся. Настоящего тебе женского счастья!

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