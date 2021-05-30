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Поздравления на День Киева в прозе и стихах

Сегодня, 05:35

С Днем Киева: эффектные поздравления, стихи и фото в День города-2021

С Днем Киева: картинки, фото и поздравления
С Днем Киева: картинки, фото и поздравления
Фото: Depositphotos

Сегодня День Киева, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье мая и в 2021 году приходится на 30-е число. И по традиции киевляне уже с субботы начинают праздновать именины родного города.

Обязательно поздравьте киевлян с их праздником, а мы подготовили для вас красивые и добрые поздравления с Днем Киева в картинках, стихах, прозе и смс.

А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

День Киева: поздравления в стихах

***

Киев нынче отмечает
Праздник – день рождения.
Нет столицы нашей краше –
Знаем без сомнения.

Процветай, любимый город,
Радостный, каштановый.
Ты могучий и прекрасный,
Поздравляем заново!

День Киева: картинки и пожелания
День Киева: картинки и пожелания
Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления на День Киева в стихах

***

Краса всех городов
И россыпь православных храмов.
Для Киева нет равных слов,
Здесь Русь взяла свое начало.
С размахом встретит праздник славный –
День города в разгар войдет.
Пускай ему не будет равных,
Пусть будет счастлив весь народ.
Гулянье, торжество, веселье
Прольются соловьиной трелью.

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С Днем Киева: поздравления своими словами

***

Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать любимой столице самого доброго, светлого, лучшего. Пусть Киев всегда радует своих жителей и гостей чистыми улицами, чистыми помыслами и чистыми делами. Пусть этот красивый город дарит много позитивных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.

День Киева: поздравления и фото
День Киева: поздравления и фото
Фото: Depositphotos

Короткие поздравления в День Киева

***

Именинник Киев-град нам безумно нравится,
Белыми каштанами издавна он славится!
Киевляне, вам желаю доброты и света,
Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета!

С Днем города, Киев!

***

Киев – город добрых граждан,
Здесь радушию почет,
Каждый гость желанный, важный,
Счастье в Киеве живет.

И сегодня, в день рожденья,
В праздник светлый и святой
Принимаешь поздравленья,
Киев драгоценный мой!

С Днем Киева: фото и картинки
С Днем Киева: фото и картинки
Фото: Pixabay

День Киева: поздравления в прозе

***

Дорогие киевляне, поздравляю вас с днем рождения вашего города! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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