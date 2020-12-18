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Как снять клип для звезды — откровения украинского режиссера Тараса Голубкова

Сегодня, 12:32

Как простому парню удалось начать снимать для звезд класса "А"

Тарас Голубков – украинский режиссер, который за семь лет прошел путь от книжной иллюстрации к сотрудничеству с артистами класса "А". Его вы можете знать по клипам для MONATIK, "Скрябина", Артема Пивоварова, Fo Sho, Zivert, Клавы Коки и Филиппа Киркорова. Как сделать так, чтобы тебя заметили, как найти контакт с артистом любого уровня и что нужно сделать, чтобы звезды сами начали тебе звонить — Тарас рассказал эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle.

Тарас Голубков
Тарас Голубков
Фото: пресс-служба

Как заполучить звезду и влюбить ее в свою идею

Это не произойдет сразу, вам в любом случае на старте нужно время на поиск своего почерка и масштабирования собственного потенциала. Но есть принцип "творческого лифта", который очень хорошо работает в музыкальных видео. Артисты – это всегда творческие люди, которые легко загораются идеями. Вам нужно так задеть их своими работами и концепциями, чтобы они влюбились в них.

У меня так было, когда небольшое бюджетное lyric-video для Лавики и Тани Решетняк в начале моего творческого пути цепляло Скрябина, и он звонил и предлагал снять для него клип "Дельфины"

Скрябин – Дельфины:

Важно, чтобы работа зацепила, тогда вам напишут, найдут с вами связь и захотят работать с вами. Очень интересно, что в этом случае стена бюрократических вопросов может легко упасть. И вы будете в прямом контакте с артистом любого уровня.

Единственный момент, на котором я всегда делаю акцент: ваши работы должны быть завершенными. Чтобы вы не стояли и не рассказывали: "Вот у меня не хватило денег или хороших локаций, поэтому получилось, как получилось". Создавайте такое видео, за которое не нужно будет говорить. Пусть работа будет маленькой и простой, но завершенной и искренней.

А что делать с доверием? Селебрити всегда ищут подвох

Одна из главных черт работы с артистом уровня "А" – это большая творческая ответственность, поскольку требует свежих идей и нешаблонных решений. Тебе доверяют песню, которую ты или в несколько раз усилишь своим видеорядом или превратишь в посредственность. Нужно всегда помнить, что артист вложил огромное количество сил и творчества в свою музыку: аранжировка, написание лирики, запись на студии.

Тарас Голубков
Тарас Голубков
Фото: пресс-служба

Конечно, вы просто обязаны заниматься каждой работой на супер максимуме. Только артист видит, что вы тоже живете в таком подходе, то сразу чувствует это и начинает доверять вам. Если этого не происходит, то возникают какие-то конфликтные ситуации, недоразумения и т.д. Важно понимать, что к вам идут с большим доверием и от вас ждут классного результата.

Поэтому с вашей стороны – это большая требовательность к команде, к себе, к собственным идеям, сценарию и особенно – деталям. Вы не имеете права где-то что-то забыть и должны приложить максимальные усилия к тому, что находится в зоне вашей ответственности. Потому что мы понимаем, что всегда есть человеческий фактор. Главная задача – реализовать свой замысел хотя бы на 90%. Это уже будет колоссальный успех.

Что помогает стать успешным клипмейкером?

Ваша визуальная эрудированность и наполненность, а также смелость пойти и просто снять что-то не раздумывая. Ваша "насмотренность" поможет сформировать личный почерк. И я говорю не только о кино или клипах, но и о современном искусстве, литературе, театре. Мало того: интересуйтесь архитектурой, типографикой и даже ландшафтным дизайном. Ибо вы работаете с пространством кадра, и все эти творческие субатомы формируют ваше визуальное Я. Экспериментируйте. Берите камеру, айфон, фотоаппарат и снимите что-то для себя. Видеопортрет или абсолютно любую видеоформу. В этом всем вы будете находить какие-то нестандартные решения, концепции, затем реализуете на большой съемочной площадке.

Я также приглашаю на мой курс "Filmmaking" в КАМА. Там я делюсь собственным опытом более подробно и пошагово рассказываю, что нужно делать.

Тарас Голубков
Тарас Голубков
Фото: пресс-служба

А нужно ли профильное образование?

По образованию я художник-график, а мой путь начинался с Художественного университета. Я создавал иллюстрации для двух книг, и к середине учебы работал арт-директором в рекламном агентстве. У меня были друзья, которые занимались съемками, и это подтолкнуло меня попробовать видеоформу. Я увлекся и позже для "Выставки молодых украинских художников" снял на фотоаппарат свою первую работу. Спустя время я попал в качестве оператора в ELLO. Мы снимали цикл интервью со звездами, который назывался ELLO LOUNGE. Там меня заметили и пригласили снимать сначала для Влада Дарвина, а потом – клип "До рассвета" Сати Казановой и Arsenium.

Сати Казановой и Arsenium — "До рассвета":

У меня изначально не было профильного образования, поэтому я постоянно ходил на мастер-классы, курсы, мне всегда хотелось заполнить этот пробел. Но скажу, что 80-90% навыков клипмейкер получает из практики, непосредственно от работы на площадке. Поэтому было много ошибок, на которых я учился, но которые впоследствии привели к большим и значимым работам.

Как придумать классную идею для клипа и понять, что это она?!

У каждого артиста есть что-то особенное. И режиссеру нужно это найти. Увидеть в артисте эту изюминку, вытащить ее на поверхность и показать ее – это одна из главных задач. Эта изюминка иногда становится центром идеи. Или может натолкнуть на какой-то креатив.

Половина удачной идеи уже скрыта в изучении музыки и образа артиста. Например, Stromae. У него очень интересная пластика тела, которую он показывает в своих клипах. Такие особенности очень хорошо запоминаются зрителям и становятся характерной чертой артиста, ведь такую ​​фишку может сделать только он. Только в Stromae есть такая особая пластичность.

Тарас Голубков
Тарас Голубков
Фото: пресс-служба

Я всегда начинаю с артиста и пытаюсь понять его бэкграунд: образ, философию и позиционирование. Я слушаю музыку этого артиста. Потому что музыка – это очень важный элемент, из которого рождается идея. Даю себе ответ на вопрос: какая это музыка, какую имеет форму, цвет, какая атмосфера и жанр? От жанра, кстати, многое зависит. Режиссерские решения, которые работают в жанре поп, не будут работать в хип-хоп клипе. Далее думаю: это сюжетная история или более ассоциативная? Мне трудно ответить, где именно рождается идея в чистом виде. Бывает в душе, бывает сидя за ноутбуком. У каждого свой подход.

Как назвать гонорар артисту? И понять, сколько ты стоишь

Начинал, вероятно, как и все: что-то снимаешь бесплатно, что-то за 200-300 долларов. Помню, когда заработал 500 долларов, было ощущение: "Деньги. Заработал наконец". Со временем гонорар понемногу увеличивался. Сегодня он около 3000 долларов. У меня фиксированная ставка, поэтому с каждого проекта я получаю примерно одинаковые деньги независимо от того, какой бюджет: 15 000 или 100 000 долларов. На мой гонорар это никак не повлияет. Единственное, что влияет – это количество съемочных дней, а также сложность самого проекта. Если сложный — длинный препродакшн, тяжелые съемки, много работы на монтаже – тогда я смело ставлю полный гонорар. Если я вижу, что проект более простой – могу сделать небольшую скидку для заказчика.

Тарас Голубков
Тарас Голубков
Фото: пресс-служба

Но, несмотря на то, сложный проект или легкий – я стараюсь делать его как в последний раз. Каждый из них – это целая жизнь. И подход всегда очень индивидуален. Никакого конвейерного производства. Поэтому мне приходится каждый раз придумывать особый креатив.

    Три артиста, для которых мечтаешь снять клип:

    • Florence and the Machine
    • Cardi B
    • 30 Seconds to Mars

    А что по кино?

    Да, конечно, я часто задумываюсь о кинематографе. Мы недавно завершили писать сценарий для сериала, а до этого я создавал сценарии для киноновелл. Я чувствую киноформу и давно о ней мечтаю. Скоро я точно создам что-то, ведь весь мой творческий путь в кинематографе идет рядом со мной и пока выражается в других формах. Но с каждым годом я об этом думаю все больше и больше. И, написав какие-то сценарии, я всегда ищу варианты их реализации. Параллельно наблюдаю, как устроена эта система в Украине. Ведь я чуть со смежного рынка и принципы работы немного отличаются. Пока я еще в состоянии "накопления", однако осталось совсем немного.

    Топ-3 работы мирового кинематографа, о которых можно сказать: "Черт, это невероятно талантливо":

    • Фильм "Бои без правил"
    • Сериал "Pose"
    • Фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"

    Ранее мы писали, куда пропал звезда "Х-фактор" Евгений Литвинкович.

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