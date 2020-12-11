Умер Ким Ки Дук – легенда южнокорейского кино: биография и лучшие фильмы

Сегодня умер мастер южнокорейских триллеров и драм

Сегодня стало известно о смерти южнокорейского режиссера Ким Ки Дука. Обладатель награды "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля ушел из жизни в результате осложнений от COVID-19. Ким Ки Дук посещал Латвию с целью приобретения недвижимости, но после 5 декабря перестал выходить на связь. В пятницу, 11 декабря, кинорежиссер ушел из жизни.

С чего началась карьера Ким Ки Дука, а также какие его фильмы были отмечены наградами на самых престижных кинофестивалях мира – рассказываем.

Ким Ки Дук на 73-м Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Краткая биография

Ким Ки Дук родился в 1960 году в уезде Понхва, южнокорейской провинции Кенсан-Пукто. Ким Ки Дук родом из небогатой семьи, но с переездом в Сеул его жизнь изменилась. Ким Ки Дука отдали на обучение в сельскохозяйственную школу, но будущий режиссер бросил ее и ушел работать на завод. После этого он служил в армии, а затем служил морским пехотинцем, пока не решил стать священником. Церковная жизнь пробудила в юном таланте стремление к искусству и он начал заниматься живописью во Франции.

Лишь в возрасте 36 лет Ким Ки Дук пришел в мир кино и снял свой первый фильм – экранизацию собственного сценария "Крокодил". Режиссеру понравилась эта деятельность, и за дебютом последовали новые сценарии и фильмы.

Выдающиеся фильмы

Первый успех к Ким Ки Дуку пришел после выхода фильма "Весна, лето, осень, зима… и снова весна". Кинопритча о жизни двух монахов привела Ким Ки Дука к победам на кинофестивале в Локарно, Призу зрительских симпатий Международного Кинофестиваля в Сан-Себастьяне и другим.

Следующий фильм – драма "Самаритянка" был награжден призом Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

А первую победу на Венецианском кинофестивале Ким Ки Дук получил благодаря трогательной драме "Пустой дом".

В 2011 году Ким Ки Дук решил отойти от кинематографа и отправился в горы. Но и там режиссер не удержался от съемки и в этот раз сам стал главным героем своего фильма. В итоге документальная кинолента "Ариран" о простых условиях жизни в горах получила приз на Каннском кинофестивале.

Кадр из фильма "Ариран" Фото: kino-teatr.ru

Еще одна знаковая работа Ким Ки Дука – триллер "Пьета", за который режиссер получил главный приз Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва".

Смотрите трейлер фильма "Пьета" Ким Ки Дука:

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