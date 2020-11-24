24 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 24 ноября? День моржа, День друзей в Америке, День учителя в Турции. День памяти преподобного Феодора Студита – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 ноября.

24 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День моржа в странах Арктики – экологическая дата, которая была установлена в 2008 году под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) и нацелена на сохранение и защиту крупнейших морских млекопитающих, обитающих на северном полушарии Земли.

– экологическая дата, которая была установлена в 2008 году под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) и нацелена на сохранение и защиту крупнейших морских млекопитающих, обитающих на северном полушарии Земли. День друзей в Америке ежегодно отмечается 24 ноября в день рождения американского психолога Дейла Карнеги, автора книги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей".

ежегодно отмечается 24 ноября в день рождения американского психолога Дейла Карнеги, автора книги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей". День Государственного флага чествуется в Таджикистане с 2009 года.

чествуется в Таджикистане с 2009 года. День учителя празднует Турция.

Какой сегодня праздник

24 ноября в православной церкви почитается день памяти великомученика Мины, мученика Виктора и мученицы Стефаниды, мученика Викентия, преподобного Феодора Студита, исповедника, блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца, преподобного Мартирия Зеленецкого, мученика Стефана Дечанского.

В народе 24 ноября почитался Федор Студит. По наблюдениям наших предков, с этого дня морозы становились все сильнее. В день Федора старались никуда не ходить, а отсидеться дома, поближе к печке и теплу.

Приметы на 24 ноября

Федор Студит землю студит;

какая погода на Федора – такой и зима будет;

если на Федора сыро, то оттепель продержится еще 10 дней;

сильный ветер на Федора Студита – к лютой зиме;

звездное небо означает, что следующим летом хорошо уродят ягоды и грибы;

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1638 – Казацкая рада в урочище Маслов Став утвердила устав запорожских казаков "Ординацию Войска Запорожского реестрового".

1859 – в продаже появилась книга английского ученого натуралиста Чарльза Дарвина "Происхождение видов".

1874 – американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку.

1961 – декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрете применения ядерного оружия.

1969 – США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия.

1994 – в Украине начала свою деятельность миссия ОБСЕ.

Кто родился 24 ноября

1632 – Бенедикт Спиноза, нидерландский философ.

1730 – Александр Суворов, российский полководец.

1826 – Карло Коллоди, итальянский писатель, автор сказки "Приключения Пиноккио".

1888 – Дейл Карнеги, американский педагог, лектор, писатель.

1913 – Джеральдин Фицджеральд, американская актриса.

1938 – Альфред Шнитке, советский и российский композитор, пианист, теоретик музыки.

1938 – Наталья Крачковская, советская и российская киноактриса.

1941 – Александр Масляков, советский и российский телеведущий, режиссер КВН.

1954 – Эмир Кустурица, югославский и сербский кинорежиссер и актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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