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Звезда "Большого Лебовски" Джефф Бриджес побрил голову и завел щенка на фоне лечения рака

Сегодня, 13:15

Актер совершенно не унывает из-за болезни

71-летний обладатель "Оскара" Джефф Бриджес, который ранее показал фото из больницы с капельницей, продолжает держать фанатов в курсе своего состояния. И по всей видимости, больной лимфомой актер держится очень хорошо, так как он сохраняет бодрость духа, даже лишившись волос. Джефф Бриджес показал себя в совершенно новом для его фанатов образе – полностью лысым.

Джефф Бриджес опубликовал свежую фотографию в Instagram – на снимке звезда "Большой Лебовски" позировал со своим новым домашним любимцем – пушистым щенком.

Джефф Бриджес со щенком
Джефф Бриджес со щенком
Фото: instagram.com/thejeffbridges

"Вот последние новости: хорошее самочувствие, побрил голову, завел щенка – Монти, отпраздновал день рождения – 71, старик", – подписал фотографию Джефф Бриджес.

Напомним, что в октябре у Джеффа Бриджеса обнаружили онкологическое заболевание, но уже тогда прогноз врачей был положительным.

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