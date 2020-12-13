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Трагикомедия "Еще по одной" получила европейский "Оскар". Рассказываем, о чем фильм

Сегодня, 17:19

Картина датского режиссера завоевала сразу три статуэтки

Датская трагикомедия "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга получила главную награду Европейской киноакадемии. Всего фильм одержал три победы, включая лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий. Об этом сообщается на сайте Европейской киноакадемии. Победители были объявлены в субботу, 12 декабря, в Берлине. Церемония прошла в формате видеотрансляции.

Напомним, что снятая в копродукции Чехии, Украины и Словакии кинолента "Раскрашенная птица" была тоже номинирована на европейский "Оскар".

"Еще по одной"
"Еще по одной"
Фото: themoviedb.org

Сюжет фильма "Еще по одной" повествует о четырех гетеросексуальных учителях средней школы Копенгагена, которые решают проверить на себе любопытную научную гипотезу. Согласно ей, содержание 0,5 промилле алкоголя в крови лишь способствует счастью и эффективности человека. Итак, каждое утро учителя решают выпивать эту дозу алкоголя, и вскоре гипотеза начинает показывать отличные результаты...

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 12 сентября 2020 года. До этого планировалось, что фильм увидят на Каннском кинофестивале, который в итоге был отменен в этом году. "Еще по одной" выдвинут от Дании на "Оскар-2021" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Смотрите трейлер фильма "Еще по одной":

Награду Европейской киноакадемии за лучшую женскую роль получила звезда фильма "Ундина" Паула Бер, а лучшим актером стал Мадс Миккельсен ("Еще по одной").

Напомним, что от Украины на "Оскар-2021" выдвинут фильм "Атлантида".

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