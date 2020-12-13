Трагикомедия "Еще по одной" получила европейский "Оскар". Рассказываем, о чем фильм

Картина датского режиссера завоевала сразу три статуэтки

Датская трагикомедия "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга получила главную награду Европейской киноакадемии. Всего фильм одержал три победы, включая лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий. Об этом сообщается на сайте Европейской киноакадемии. Победители были объявлены в субботу, 12 декабря, в Берлине. Церемония прошла в формате видеотрансляции.

Напомним, что снятая в копродукции Чехии, Украины и Словакии кинолента "Раскрашенная птица" была тоже номинирована на европейский "Оскар".

"Еще по одной" Фото: themoviedb.org

Сюжет фильма "Еще по одной" повествует о четырех гетеросексуальных учителях средней школы Копенгагена, которые решают проверить на себе любопытную научную гипотезу. Согласно ей, содержание 0,5 промилле алкоголя в крови лишь способствует счастью и эффективности человека. Итак, каждое утро учителя решают выпивать эту дозу алкоголя, и вскоре гипотеза начинает показывать отличные результаты...

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 12 сентября 2020 года. До этого планировалось, что фильм увидят на Каннском кинофестивале, который в итоге был отменен в этом году. "Еще по одной" выдвинут от Дании на "Оскар-2021" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Смотрите трейлер фильма "Еще по одной":

Награду Европейской киноакадемии за лучшую женскую роль получила звезда фильма "Ундина" Паула Бер, а лучшим актером стал Мадс Миккельсен ("Еще по одной").

Напомним, что от Украины на "Оскар-2021" выдвинут фильм "Атлантида".

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