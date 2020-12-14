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"Шрек" и Бэтмен стали национальным достоянием США и сохранятся в библиотеке Конгресса

Сегодня, 18:50

Фильмы, попавшие в данный реестр, буквально формируют историю американского кино

Культовый мультфильм "Шрек" и супергеройский боевик "Темный рыцарь" оказались среди наиболее значимых лент, которые добавлены в Национальный реестр фильмов в Библиотеке конгресса США. Всего в этом году в реестр вошли 25 кинофильмов, включая "Заводной апельсин" Стэнли Кубрика и знаменитый мюзикл "Братья Блюз".

Как сообщает Variety, наличие фильма в реестре гарантирует его целостность в соответствии с Законом о национальной сохранности фильмов. Конечно же, для отбора существуют критерии. Культурная, историческая или же эстетическая значимость фильма обуславливает наличие картины в реестре. Также фильм должен быть снят не менее, чем за десять лет, перед тем, как попасть в список.

"Шрек" и Бэтмен в "Темном рыцаре"
"Шрек" и Бэтмен в "Темном рыцаре"
Фото: themoviedb.org, wikipedia.org

Комедийный мультфильм "Шрек" киностудии Dreamworks Pictures вышел в 2001 году стал первым анимационным фильмом в истории, который получил "Оскар".

А боевик "Темный рыцарь" режиссера Кристофера Нолана обрел потрясающий успех в прокате и занимает четвертое место в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.

Ранее стало известно, какие гонорары получили Николь Кидман и Хью Грант за роли в "Отыграть назад".

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