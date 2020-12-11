Кто из украинских актеров мог бы сыграть в "Один дома"

Представим, если бы фильм был снят в наше время и в Украине

"Один дома" относится к тем фильмам, которые можно пересматривать из года в год и они не теряют своей актуальности. Фильм запечатлел удивительную атмосферу 80-90-х годов, но также будет интересно представить, как бы выглядел фильм "Один дома", если бы его сняли сейчас и с участием украинских актеров? Они бы тоже могли привнести свою долю очарования в нашу любимую рождественскую комедию.

Кевин Маккаллистер – Евгений Лебедин

Кевин Маккаллистер – Евгений Лебедин Фото: kino-teatr.ru, wikipedia.org

13-летний Евгений Лебедин еще совсем молодой актер, но уже успел стать настоящей звездой сериалов и снялся в нескольких фильмах. "Крепостная", "Тайны", "Номера", "Захар Беркут", "Папа Дэн" и множество других ролей запомнились сотням тысяч украинских зрителей. Возможно, он не был бы похож на юного Маколея Калкина, но интерпретировал бы эту роль по своему и сделал бы Кевина еще более милым.

Марв – Назар Заднепровский

Марв – Назар Заднепровский Фото: themoviedb.org, Скриншот из YouTube

Звезда "Скаженого весілля" безусловно бы справился с ролью одного из бандитов – Марва. У Назара запоминающаяся внешность, яркий типаж и потрясающая харизма. Стоит признать, что несмотря на злодеяния Марва в "Один дома" мы тоже полюбили этого персонажа

Гарри – Виктор Андриенко

Гарри – Виктор Андриенко Фото: themoviedb.org

Комедийный актер, каскадер, ведущий и продюсер Виктор Андриенко даже внешне немного схож с персонажем бандитом Гарри. В "Один дома" злодеи Гарри и Марв натворили немало дел, но как же интересно было наблюдать за ними. Виктор Андриенко тоже добавляет изюминку в каждую свою роль и умеет перевоплощаться до неузнавания.

Кейт Маккаллистер – Ольга Сумская

Кейт Маккаллистер – Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska, 20th Century Fox

Великолепная актриса Ольга Сумская придала бы маме Кевина новое дыхание. Возможно, Ольга Сумская сделала бы Кейт не самой забывчивой мамой, но тоже добавила бы нотку юмора в ее образ. Кроме того, у Ольги Сумской огромное количество самых разных ролей. Каждая ее героиня – непохожа на предыдущую, так что она смело могла бы стать современной Кейт Маккаллистер.

Питер Маккаллистер – Анатолий Гнатюк

Питер Маккаллистер – Анатолий Гнатюк Фото: 20th Century Fox, facebook.com/anatolignatjuk

Имеющий благие намерения, но не всегда полезный Питер Маккаллистер тоже как и Кейт забывал о своем сыне. А вот талантливый украинский актер кино и театра Анатолий Гнатюк мог бы добавить больше заботливости и теплоты в образ Питера. Кроме того, интересно было бы посмотреть на дуэт Анатолия Гнатюка с Ольгой Сумской в роли встревоженных родителей.

Базз – Александр Рудинский

Базз Маккаллистер – Александр Рудинский Фото: kino-teatr.ua, 20th Century Fox

Старший брат Кевина, Базз – один из самых вредных и задирчивых персонажей фильма. Он получает огромное удовольствие, докучая Кевину. И хотя Александр Рудинский – звезда сериала "Первые ласточки" обаятельный актер, было бы интересно посмотреть, как бы он воплотил Базза на экране. Кроме того, несмотря на все негативные черты характера Базза, он действительно любит свою семью и даже Кевина.

Марли – Владимир Горянский

Марли – Владимир Горянский Фото: Pinterest, kino-teatr.ru

Тот самый жуткий сосед Кевина – Марли, который согласно слухам убил свое семейство лопатой для снега, к концу фильма оказался достаточно дружелюблым героем. Благодаря этому он стал одним из самых любопытных персонажей фильмы. Именно Марли оглушил лопатой бандитов Гарри и Марва и помог Кевину. Такая роль требует немалого актерского опыта и харизмы – перевоплотиться от одного образа в совершенно противоположный. Знаменитый актер театра и кино Владимир Горянский, сыгравший в "Трубаче", комедии "DZIDZIO Контрабас", "Вечера на хуторе близ Диканьки" отлично бы подошел на эту роль.

Дядя Фрэнк – Андрей Дебрин

Дядя Фрэнк – Андрей Дебрин Фото: youtube.com, facebook.com/DebrinAndrii

Украинский актер и ведущий программы "Реальная мистика" поистине мастер детективного жанра. Именно поэтому, было бы интересно посмотреть на него в комедийной роли дяди Фрэнка. Андрей Дебрин привнес бы еще больше интригующей и мистической ауры в этого персонажа. Ну а сам Дядя Фрэнк, как мы помним – один из тех героев, который знает, что никому не нравится и не особо стесняется этого факта. Персонажи Андрея Дебрина, конечно, наоборот блещут харизмой, но в то же время обладают некой серьезностью и дотошностью.

Гас – Олег Маслюк

Гас – Олег Маслюк Фото: instagram.com/mamahohotala, Скриншот из YouTube

Эпизодичная, но невероятно яркая роль музыканта-гастролера Гаса, который помогает добраться Кейт Маккаллистер до дома, запомнилась всем зрителям. Вообще, актер Джон Кэнди, сыгравший Гаса, умел сделать эффектной каждую свою роль. Таким же талантом обладает и украинский актер студии "Мамахохотала" Олег Маслюк. Типажный украинский артист добавил бы в персонаж Гаса Полински свою изюминку.

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