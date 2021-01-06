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Детский мультсериал о мужчине с самым длинным пенисом оскандалился в Сети – что пишут датчане

Сегодня, 18:54

Шоу снято для детей 4-8 лет и многие зрители обвинили создателей в педофилии

В начале года на датском телеканале DR Ramasjang вышел мультсериал "Джон Диллерманд" и сразу же спровоцировал бурный скандал. Зрители требуют удалить некоторые эпизоды сериала и даже угрожают телеканалу.

Скриншот YouTube

По сюжету, главный герой Джон Диллерманд ("диллерманд" – датский жаргон, означающий половой орган) применяет свой самый длинный в мире волшебный половой орган для разных случаев. Например, достает с его помощью упавшие в воду вещи, использует в качестве поводка для собаки и во многих других неожиданных ситуациях. Главная идея в том, что Джон таким образом помогает людям. В то же время "достоинство" героя часто выходит из-под контроля, что приводит к настоящим курьезам.

Что смутило многих датчан, так это то, что мультсериал рассчитан на детскую аудиторию, а именно – на 4-8 лет. Некоторые зрители настоятельно требуют удалить эпизоды, которые, по их мнению, пропагандируют педофилию.

В итоге на официальной странице телеканала DR Ramasjang в Facebook разразились горячие споры.

Вот, как пользователи в Сети реагируют на "Джона Диллерманда":

"Вам должно быть серьезно стыдно! Это ни в коем случае не детское телевидение! Детям этого возраста нельзя сидеть и смотреть такое дер***! И мы даже вынуждены платить за твою дурацкую подписку! Ни за что!".

Скриншот Facebook

"Наша семья больше не платит ни цента за просмотр этого канала. Только когда вы удалите этот сериал! О чем вы, черт возьми, думали!? Как это болото одобрило руководство?"

Скриншот Facebook

"Сравните уровень беседы с детьми в шоу "Шучу" (Showtime) и этот кретинизм "Джон Диллерманд".

Скриншот Facebook

Но некоторые зрители нашли мультсериал забавным.

"Мои дети думают, что это очень весело. Расслабьтесь, черт возьми".

Скриншот Facebook

В итоге глава телеканала заявил, что трансляция мультсериала продолжится.

Смотрите детальнее о мультсериале "Джон Диллерманд" в сюжете:

Сюжет Анны Басовой
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