Дитячий мультсеріал про чоловіка з найдовшим пенісом оскандалився у Мережі – що пишуть данці

Шоу знято для дітей 4-8 років і багато глядачів звинуватили творців в педофілії

На початку року на датському телеканалі DR Ramasjang вийшов мультсеріал "Джон Діллерманд" і одразу ж потрапив у бурхливий скандал. Глядачі вимагають видалити деякі епізоди серіалу і навіть загрожують телеканалу.

Скріншот YouTube

За сюжетом, головний герой Джон Діллерманд ( "діллерманд" – данський жаргон, що означає статевий орган) застосовує свій найдовший у світі чарівний статевий орган для різних випадків. Наприклад, дістає ним речі з води, використовує як повідець для собаки та в багатьох інших несподіваних ситуаціях. Головна ідея в тому, що Джон таким чином допомагає людям. Водночас "гідність" героя часто виходить з-під контролю, що призводить до справжніх курйозів.

Що збентежило багатьох датчан, так це те, що мультсеріал розрахований на дитячу аудиторію, а саме – на 4-8 років. Деякі глядачі настійно вимагають видалити епізоди, які, на їхню думку, пропагують педофілію.

У підсумку на офіційній сторінці телеканалу DR Ramasjang в Facebook вибухнули гарячі суперечки.

Ось, як користувачі в Мережі реагують на "Джона Діллерманда":

"Вам повинно бути серйозно соромно! Це у жодному разі не дитяче телебачення! Дітям цього віку не можна сидіти і дивитися таке лай**! І ми навіть змушені платити за перегляд! Ні за що!".

Скріншот Facebook

"Наша сім'я більше не платить ні цента за перегляд цього каналу. Тільки коли ви видалите цей серіал! Про що ви, чорт візьми, думали !? Як це болото схвалило керівництво?"

Скріншот Facebook

"Порівняйте рівень діалогу з дітьми в шоу "Жартую" (Showtime) і цей кретинізм "Джон Діллерманд".

Скріншот Facebook

Але деякі глядачі знайшли мультсеріал потішним.

"Мої діти думають, що це дуже весело. Розслабтеся, чорт забирай".

Скріншот Facebook

У результаті глава телеканалу заявив, що трансляція мультсеріалу продовжиться.

Дивіться детальніше про мультсеріал "Джон Діллерманд" в сюжеті:

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