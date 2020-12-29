"Медиа Группа Украина" стала международным дистрибьютором сериала "Сага"

Сериал адаптируют на польский язык

Департамент продаж контента "Медиа Группы Украина" впервые выступил дистрибьютором сериала. Права на адаптацию 12-серийной ленты "Сага" были проданы польской группе Polcast. Права на сериал принадлежат кинокомпании "Три-Я-Да Продакшн", которая занималась производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу телеканала "Украина".

В медиахолдинг Polcast входят такие крупные каналы как Polonia 1, Tele 5, Novela TV и Water Planet. Таким образом, польские зрители смогут увидеть адаптацию уникального сериала на родном языке и стать свидетелями важнейших событий украинской истории ХХ века сквозь призму жизни обычной семьи.

В Польше адаптируют сериал "Сага" Фото: пресс-служба

"Украинские костюмированные драмы становятся все популярнее в Польше. Мне очень приятно, что наш сопроизводитель, кинокомпания "Три-Я-Да", доверил нам международную дистрибуцию этой исторической драмы. Впереди, я уверена, будут новые страны, и еще больше зрителей по всему миру смогут насладиться яркой историей длиной почти в столетие", – рассказала директор департамента продаж телевизионного контента "Медиа Группы Украина" Ирина Черняк.

Сериал "Сага" демонстрирует важнейшие события истории Украины прошлого века, описывая жизнь шести поколений семьи Казаков. Героев не обойдут трагедии войн, революций, Голодомора, сталинских репрессий, оккупации Киева в 1941 году, Чернобыля, распада СССР, провозглашение Независимости и Евромайдан. Казаки должны пройти испытание не только историей, но и чувствами, и выдержать экзамен на верность стране и собственной семье.

Соглашение по дистрибуции сериала "Сага" стало очередным опытом успешного сотрудничества между "Медиа Группой Украина" и польскими партнерами. Ранее, в августе 2019 года, Медиа Группа уже заключала соглашение о продаже прав на контент собственного производства с польской группой Polcast. Тогда предметом соглашения стали детективная психологическая драма "Кто ты?" и успешная линейка скриптед-реалити "Реальная мистика".

Ранее телеканал "Украина" приступил к съемкам грандиозного шоу "Маска".

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