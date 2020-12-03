Карантин выходного дня отменен: куда бежать – 10 идей

Лучшие идеи как провести выходные

В Украине отменили карантин выходного дня, а это значит, что ТРЦ, салоны и спортзалы снова открываются.

Но тем временем после нескольких сладких месяцев ослабления карантинных ограничений и свободы (если так можно сказать), на горизонте маячит новый локдаун. В отличие от весеннего локдауна, который шокировал всех, теперь, мы знаем чего ждать.

Мы подготовили чек-лист дел, которые помогут вам навести порядок в своих делах и развлечься. Как говорится, No panic, но если локдаун будет введен, мы точно сможем все это сделать даже в будние, поэтому давайте подготовимся к выходным по максимуму.

1. Закупиться в ТРЦ к праздникам

Раз уж ТРЦ снова откроют, зачем терять возможность с пользой провести там один из выходных. Купить подарки на День Святого Николая, Новый год, и заодно Рождество, а также выбрать себе праздничный наряд – именно то, для чего созданы декабрьские выходные.

2. Пойти с друзьями в кино

Здесь даже не так важно, на какой именно фильм вы пойдете, а сам факт – захватывающий просмотр на большом экране в компании родных людей на выходных! Заодно можно пойти боулинг, окунуться в детство и обыграть малышню на игровых автоматах или же выбрать спортивную активность: теннис, гольф и так далее.

3. Поехать в другой город на уик-энд

Путешествия во время локдауна Фото: Pinterest

Конечно, это можно было сделать даже когда действовал карантин выходного дня. Правда, почти никуда нельзя было пойти. Зато теперь кафе, кинотеатры, ТРЦ и другие развлечения будут доступны и мини-отпуск будет намного комфортнее. А если введут локдаун, то вопрос с перемещениями еще больше затруднится.

4. Обновить ногти, брови и волосы

Брови после месяца карантина Фото: Pinterest

Если во время будних дней вы никак не успевали на ногти, брови, реснички и другие бьюти маст-хэвы, наконец можно выбрать удобное время и без спешки отправиться в любимый салон.

5. Сходить на бранч в любимый ресторан/кафе с подругами

За этот год посиделки с подругами стали еще более ценными, а от того еще более радостными. Если у вас с вашими друзьями еще не было традиции устраивать совместный субботний или воскресный бранч – отмена карантина выходного дня это отличный повод ее создать.

6. Сводить ребенка в контактный зоопарк и аквапарк

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень" Фото: Pinterest

Веселый семейный досуг – это то, ради чего дети с нетерпением ждут выходные. Поэтому не забудьте порадовать их и отправьтесь вместе в зоопарк или аквапарк.

7. Подкачать все, что вы хотели и пойти на любимые групповые в зале

Закрытие тренажерных залов и фитнес-центров на выходные многих огорчило. Но к счастью теперь снова можно пойти на тренировку в удобное время, записаться на групповое занятие в субботу и поплавать в бассейне перед новой рабочей неделей.

8. Повеселиться вечером в баре с друзьями

Встреча друзей во время карантина Фото: Getty Images

Обсудить все самые важные новости недели, отдохнуть и насладиться вкусными напитками и едой – то, что наконец-то можно сделать не только дома или в гостях.

9. Покататься на коньках

С приближением Нового года открывается все больше ледовых площадок, о самых популярных из них мы рассказали ранее. А теперь помимо открытых катков, на выходных можно будет посетить и закрытые ледовые арены.

10. Морально подготовиться к локдауну

Карантин выходного дня отменили, но пандемия продолжается. Мы не можем точно быть уверенными, что нас ждет впереди, а поэтому психологическое здоровье должно быть в приоритете. Медитация, отдых наедине с самим собой или с семьей, подведение итогов года, построение финансовых планов и стратегий на следующий – тоже немаловажные задачи на выходные. В дополнение можно подобрать еще несколько онлайн-курсов, но в этот раз пообещать себе пройти их до конца.

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