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10 самых ожидаемых сериалов декабря

Сегодня, 18:16

От эпичных фэнтези до судебных драм

Близится конец 2020-го, и в декабре для зрителей подготовили много сериальных сюрпризов. Например, выйдет сериал о знаменитой мексикано-американской певице Селене – "королевы техано", триллер "Ваша честь" со звездой "Во все тяжкие" Брайаном Крэнстоном, а еще финальный долгожданный сезон "Леденящих душу приключений Сабрины".

Главный вопрос – как бы успеть посмотреть все новинки. Делимся деталями о каждой из них.

"Братья Харди"/The Hardy Boys

Первый сезон канадского детективного сериала, основанного на одноименной серии книг, расскажет историю о двух братьях – 16-летнем Фрэнке и 12-летнем Джо. Мальчики отправились в маленький городок Бриджпорт на каникулы в гости к тёте, но отдых для них быстро закончился. Джо и Фрэнк узнали, что их отец – детектив Фэнтон Харди – занимается расследованием опасного дела. Вскоре Фрэнк и Джо вместе с друзьями начинают собственное расследование.

Премьера первого сезона 5 декабря на Hulu.

"Селена"/Selena: The Series

Драматический сериал рассказывает историю жизни, о творческом становлении и трагичной смерти одной из самых успешных латино-американских исполнительниц ХХ века – Селены Кинтанильи-Перес. "Королева техано", как ее называли, прожила слишком короткую, но невероятно яркую жизнь. Она прошла путь от концертов в ресторанах до мировой известности, а погибла от рук лучшей подруги в возрасте 23 лет.

Премьера 5 декабря на Netflix.

"Эйфория"/Euphoria

Шокирующая и откровенная молодежная драма, в которой главные героини Ру Беннетт и Джулс учатся жить во взрослом, жестоком мире и проходят через травмирующие испытания, где есть наркотики, секс, зависимость от социальных медиа. Из-за пандемии коронавируса, бушующей в мире, съемки второй части были приостановлены, но фанаты сериала под Новый год получат подарок. Выходит два межсезонных спецэпизода, один из которых посвящен празднованию Рождества.

Премьера 7 декабря на HBO Max.

"Ваша честь"/Your Honor

По сюжету, сын известного и уважаемого судьи из Нью-Орлеана Майкла Десиато, которого играет неповторимый Брайан Крэнстон, сбивает насмерть в автомобильной катастрофе человека. Дело осложняется тем, что парень скрылся с места преступления. Десиато старается защитить своего любимого сына и даже нарушает закон, скрывая следы преступления. Но ситуация для Майкла Десиато накаляется до предела, ведь погибший в автокатастрофе – единственный наследник главы криминального клана.

Премьера 7 декабря на Showtime.

"Бесстыжие"/Shameless (11 сезон)

Популярная драмеди о приключениях семейки Галлахеров завершается на 11-м сезоне. Мы все знаем, что глава семейства Фрэнк Галлахер – явно не эталон прилежного семьянина. Он постоянно выпивал и вел совершенно неэтичную жизнь. Его детям отводилась роль самостоятельных ячеек общества и пришлось им несладко: каждый привык самостоятельно решать свои проблемы и бороться за свое будущее. Зрителей ждут новая порция курьезных жизненных ситуаций, в которых окажется неблагополучная семейка.

Дата премьеры 7 декабря на Showtime.

"Алиса в Пограничье"/Alice in Borderland

Молодые геймеры, одержимые компьютерными играми, оказываются в опустошенном Токио, наполненном различными ловушками и испытаниями. Ребятам придется участвовать в опасных играх, чтобы выжить. Сериал основан на одноименной манге 2010 года.

Дата премьеры 11 декабря на Netflix.

"Хрупкие создания"/Tiny Pretty Things

Звездная ученица по имени Кэсси элитной балетной школы в Чикаго таинственным образом падает с крыши. После ее смерти школа принимает новую ученицу Невию. Во время учебы в школе, где каждый танцор является одновременно другом и врагом, Невия встретится с недобросовестной конкуренцией других учениц и раскроет темные тайны самой школы.

Премьера 15 декабря на Netflix.

"Пространство"/The Expanse (5 сезон)

Близится к завершению один из самых масштабных научно-фантастических сериалов "Пространство", действие которого разворачивается в Солнечной системе, колонизированной людьми.

По сюжету, с космической станции таинственно исчезает молодая женщина. Начинается расследование, в ходе которого выяснится существование заговора, несущего в себе угрозу всему живому. Главным героям нужно не только разоблачить виновных, но и помешать им.

Премьера первых трех эпизодов 17 декабря на Amazon Prime, следующие серии выходить будут еженедельно.

"Противостояние"/The Stand

Для любителей хоррора и пощекотать нервы адаптация одноименного постапокалиптического романа гения хорроров Стивена Кинга с новым авторским вариантом окончания, специально написанным для сериала. В лаборатории изобрели вирус гриппа, который уничтожил большинство населения Земли. Выжившие разделились на два лагеря, между которыми началось противостояние. В главных ролях мы увидим Джеймса Марсдена, Вупи Голдберг, Эмбер Херд и Александра Скарсгарда.

Премьера 18 декабря на CBS All Access.

"Леденящие душу приключения Сабрины"/The Chilling Adventures of Sabrina (4 сезон)

О лучшем подарке поклонники сериала и мечтать не могли. Ведь финальный сезон сериала выходит в последний день 2020 года. Сабрина снова будет бороться с Дьяволом, но на этот раз у нее будет немалая поддержка. Из-за того, что она нарушала пространство и время ранее, обе ее версии теперь могут существовать одновременно. Поэтому юная ведьма теперь и Королева ада, и жительница Гриндейла, над которым нависла новая угроза.

Премьера 31 декабря на Netflix, но в Украине это будет уже 1 января.

Ранее мы назвали ТОП-12 лучших сериалов Netflix за 2020 год.

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