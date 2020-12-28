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Из-за елочной игрушки. Дженнифер Энистон затравили фанаты

Сегодня, 13:05

Актриса поделилась фото рождественского украшения и получила хейт

51-летнюю звезду сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, которая ранее показала нового щенка, затравили в Сети из-за рождественского украшения.

Знаменитость опубликовала в Instagram-Stories фотографию елочной игрушки, на которой была вырезана фраза "Наша первая пандемия 2020". И вслед за этим фанаты знаменитости заявили, что такое украшение на елку – неуважение к жертвам коронавируса и ему не место на елке.

Скриншот Instagram

Ранее принц Чарльз и Камилла представили рождественскую открытку без елки.

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