Супруга Алека Болдуина попала в скандал из-за своего происхождения: она притворялась испанкой

Хилария Болдуин ранее рассказывала, что она родилась на Майорке

Хилария Болдуин, 36-летняя супруга знаменитого актера Алека Болдуина, попала в громкий скандал из-за своего происхождения. Многие уверены, что Болдуин долгое время притворялась испанкой, хотя на самом деле таковой не является.

Все началось с сообщений пользователей Сети, которые обвиняли Хиларию в том, что она притворяется, будто у нее есть испанские корни, более того – она постоянно имитирует испанский акцент. Ранее супруга Болдуина рассказывала, что она родилась на Майорке, но позже выяснилось, что она родом из Бостона, штат Массачусетс, США – об этом рассказали многие одноклассники и друзья детства супруги актера.

Хиларии пришлось выйти на связь с подписчиками и все им объяснить. В видеообращении женщина рассказала, что она действительно родилась в Бостоне, но в детстве и юности много времени проводила в Испании.

"Мои родители, брат и сестра живут в Испании, а я решила жить здесь, в США. Мы представляем обе культуры в нашем доме, воспитываем наших детей на двух языках. Для меня это очень важно", – говорит Хилария.

В ответ на обвинения в культурной апроприации, Хилария заявила, что она – представительница двух культур. Она также объяснила, что в семье ее все называют Хилария (на испанский манер), а в школе ее звали Хилари.

В комментариях многие поддержали женщину, написав, что она "не должна оправдываться". Но были и те, кто все равно не поверил в испанское происхождение Хиларии.

"Она просто хочет казаться более экзотичной", "Тот факт, что она несколько раз отдыхала в Испании и учила язык, не делает ее испанкой по происхождению", – пишут в комментариях.

Скриншот: instagram.com/hilariabaldwin

Напомним, Хилария Болдуин показала фигуру спустя три месяца после родов. В сентябре Алек и Хилария Болдуин стали родителями в пятый раз.

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