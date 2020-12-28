Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Супруга Алека Болдуина попала в скандал из-за своего происхождения: она притворялась испанкой

Сегодня, 11:35

Хилария Болдуин ранее рассказывала, что она родилась на Майорке

Хилария Болдуин, 36-летняя супруга знаменитого актера Алека Болдуина, попала в громкий скандал из-за своего происхождения. Многие уверены, что Болдуин долгое время притворялась испанкой, хотя на самом деле таковой не является.

Все началось с сообщений пользователей Сети, которые обвиняли Хиларию в том, что она притворяется, будто у нее есть испанские корни, более того – она постоянно имитирует испанский акцент. Ранее супруга Болдуина рассказывала, что она родилась на Майорке, но позже выяснилось, что она родом из Бостона, штат Массачусетс, США – об этом рассказали многие одноклассники и друзья детства супруги актера.

Хиларии пришлось выйти на связь с подписчиками и все им объяснить. В видеообращении женщина рассказала, что она действительно родилась в Бостоне, но в детстве и юности много времени проводила в Испании.

Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

"Мои родители, брат и сестра живут в Испании, а я решила жить здесь, в США. Мы представляем обе культуры в нашем доме, воспитываем наших детей на двух языках. Для меня это очень важно", – говорит Хилария.

В ответ на обвинения в культурной апроприации, Хилария заявила, что она – представительница двух культур. Она также объяснила, что в семье ее все называют Хилария (на испанский манер), а в школе ее звали Хилари.

В комментариях многие поддержали женщину, написав, что она "не должна оправдываться". Но были и те, кто все равно не поверил в испанское происхождение Хиларии.

"Она просто хочет казаться более экзотичной", "Тот факт, что она несколько раз отдыхала в Испании и учила язык, не делает ее испанкой по происхождению", – пишут в комментариях.

Скриншот: instagram.com/hilariabaldwin

Напомним, Хилария Болдуин показала фигуру спустя три месяца после родов. В сентябре Алек и Хилария Болдуин стали родителями в пятый раз.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Алек и Хилария Болдуин рассекретили имя пятого ребенка Жена Алека Болдуина после потери двух детей снова забеременела: видео Алек и Хилария Болдуин показали лицо новорожденного сына: трогательные фото
скандал Алек Болдуин Хилария Болдуин
Реклама

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
Младшая дочь Брежневой растет похожей на Меладзе, вот это поворот
Младшая дочь Брежневой растет похожей на Меладзе, вот это поворот
Звезда «Улиц разбитых фонарей» жертвовал собой ради Украины
Звезда «Улиц разбитых фонарей» жертвовал собой ради Украины

Популярные статьи

Сегодня, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Вчера, 12:22Стиль

Ким крушить! Кардашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором похожа на Халка

Вчера, 09:32Шоу-бизнес

"Она еще юная": София Ротару высказалась против замужества своей внучки

Вчера, 09:05Events

В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

26 декабряШоу-бизнес

Во время карантина Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве (видео)

26 декабряАфиша

Киту Харингтону – 34: ТОП-5 лучших ролей британского актера

26 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Тельцам нужно сконцентрироваться на себе, а Близнецам – избавиться от хлама

25 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина и Александр Эллерт: встречается ли пара после "Холостячки"

25 декабряШоу-бизнес

"Холостяк-11": известно имя нового героя романтического реалити

25 декабряШоу-бизнес

Андрей Рыбак встречается с Алиной, которая стала "третьей лишней" в "Холостячке"

25 декабряШоу-бизнес

"Что за мракобесие?" Российская певица попала в скандал из-за поздравления католиков с Рождеством

25 декабряFun

Как отпраздновать Новый год в стиле СССР – сценарий номер 6

25 декабряАфиша

Сколько стоят зимние развлечения? Мы протестировали самый дорогой каток в Киеве за 680 гривен (репортаж)

25 декабряШоу-бизнес

Все пропало! Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом: что произошло

Новости партнеров

Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Меню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл
Меню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл
Алена Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода
Алена Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять