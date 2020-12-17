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Принц Чарльз и Камилла представили рождественскую открытку. А где же елка?

Сегодня, 16:11

У рождественской открытки принца Чарльза и его жены летнее настроение

Рождество все ближе и королевская семья готовится к празднику. В Сети уже показали рождественскую открытку Кэйт Миддлтон и принца Уильяма. Теперь поклонники королевской семьи могут увидеть и праздничную открытку принца Чарльз и Камиллы. Фото было опубликовано в Twitter.

Принц Чарльз с супругой не любят делать стандартные фото у елки. Этот год не стал исключением. Для рождественской открытки британские монархи выбрали красочный кадр, сделанный весной в их шотландской резиденции.

Принц Чарльз и Камилла
Принц Чарльз и Камилла
Фото: Twitter

"Вот официальная рождественская открытка этого года от принца Уэльского и герцогини Корнуолльской. Фотография была сделана в саду в Биркхалли, Шотландия", – сказано в сообщении.

Напомним, Елизавета II создала группу из восьми высокопоставленных членов королевской семьи, которые вместе с ней будут посещать мероприятия и заниматься общественно-полезными делами. Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская вошли в эту группу.

Ранее стало известно, что королевская семья не будет вместе отмечать Рождество.

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принц Чарльз королевская семья
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