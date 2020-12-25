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Сколько стоят зимние развлечения? Мы протестировали самый дорогой каток в Киеве за 680 гривен (репортаж)

Сегодня, 12:55

Рассказываем, как попасть в столичную Поттериану

Всем привет! С премиальным меню на Новый год все понятно — нужно потратить тысячи гривен на оливье и шампанское, такого же порядка цены на елку. А в этот раз я отправилась на поиски самого дорогого катка под открытым небом столицы! Ну, как же без активного отдыха во время зимних каникул?

Нашла его в резиденции "Осокор". Словом, шла на каток, а попала в Поттериану, за которую еще пришлось доплатить. И пребывание в выходной день обошлось мне в 680 гривен!

Каток в киевском Хогсмиде
Каток в киевском Хогсмиде
Фото: Сегодня

Многовато, как для катка, на который в столице реально попасть и бесплатно в других местах. Так откуда такой бешеный прайс, спросите вы? Из фильма, как бы это странно не звучало. В "Осокоре" устроили городок Хогсмид по мотивам сказки о Гарри Поттере.

Домики Хогсмида
Домики Хогсмида
Фото: Сегодня

И за это надо платить. Поэтому на территорию и каток, который находится непосредственно в городке, без входного билета вы не попадете. Цена – 500 гривен в выходные и 350 гривен в будни, но сюда не входит стоимость катания на коньках. За каток нужно платить отдельно – 180 гривен (цена включает аренду коньков).

К слову, первое, что я увидела на локации, – не каток, а Хагрида.

Хагрид
Хагрид
Фото: Сегодня

Да, я не шучу!

Но и до катка, который летом был бассейном площадью 800 квадратных метров, дошла.

Видео: Сегодня

Пришла на него в 14:00, когда людей было немного. Чаще все же встречала героев из Поттерианы, которые поднимали настроение и напоминали об изюминке этого места.

Здесь аниматоры в роли актеров саги разгуливают по территории, устраивают мастер-классы по магии и игры под тематическую музыку из фильма.

Близнецы Фред и Джордж Уизли
Близнецы Фред и Джордж Уизли
Фото: Сегодня

Узнали братьев Уизли?

Кстати, в цену входного билета входит съезд с зимней горки и развлекательная программа для детей и взрослых от аниматоров. С детворой приходят сюда до 17:00, так как после мастер-классы заменяют DJ-сетами и танцовщиками.

Но не только героями Поттерианы едиными. Если вы новичок на катке, то можете заказать инструктора за доплату. Цена – 300 гривен за 45 минут. Помощники-пингвины вам обойдутся в 250 гривен за те же 45 минут.

Посетители катка
Посетители катка
Фото: Сегодня

Есть ли у этого катка с наибольшим прайсом в Киеве изюминка? Если говорить о льде и коньках, то нет. Премиальных услуг не заметила. Конечно, я ожидала большего, если вспомнить о самом факте, что это самый дорогой каток. Но принимая во внимание общую атмосферу, вы поймете, что потратить 680 гривен здесь все же стоит. Впечатления от комплекса незабываемые! Ибо где вы еще найдете у катка платформу "девять и три четверти"?

Платформа "девять и три четверти"
Платформа "девять и три четверти"

Из преимуществ: здесь нет очереди днем и мерзнуть в ожидании своих коньков не придется.

К слову, кто там спрашивал, куда делась шляпа с елки на Софийской площади, которая подняла такой шум?

Распределяющая шляпа из фильма
Распределяющая шляпа из фильма
Фото: Сегодня

Без паники, она тут

Теперь вы понимаете, почему сначала нужно заплатить за кино, чтобы покататься на катке. Потому что элементы из фильма повсюду, и именно они делают это место особенным!

Подытожим: мы заплатили 680 гривен за вход и каток, и, конечно же, за атмосферу городка Хогсмид. Но есть ли смысл ехать на край города людям, которые не любят Поттериану, чтобы протестировать лед за 680 гривен? Это уже другой вопрос! Но я уверена, что поклонники фильма однозначно оценят атмосферу во время покатушек.

Напомним, ранее мы нашли самую дорогую елку страны – за 169 тысяч гривен! А также узнали, где в Киеве продают любимое шампанское Мадонны стоимостью 149 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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