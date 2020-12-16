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ТОП-13 самых "горячих" эротических кинолент – список

Сегодня, 15:00

В Сети определили самые лучшие эротические фильмы в истории кино

За все годы существования кино снято немало фильмов, в которых основной акцент сделан именно на эротических сценах. Мелодрамы, триллеры или комедии – такие киноленты пользуются популярностью у зрителей. Поэтому платформа OnBuy решила провести анонимное голосование и определить самые эротические фильмы в истории Голливуда. Фильмы, которые попали в рейтинг опубликовал таблоид The Sun. Рассказываем коротко о каждой из картин.

Кадры из фильмов "Основной инстинкт", "50 оттенков серого"
Кадры из фильмов "Основной инстинкт", "50 оттенков серого"
Фото: Pinterest

"Основной инстинкт", 1992

Эротический триллер с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун в главных ролях. Герой Майкла Дугласа, детектив Ник Каррэн, расследует зверское убийство богатой рок-звезды. А параллельно с расследованием у него завязываются отношения с главной подозреваемой – загадочной и эффектной писательницей Кэтрин Траммелл, которую сыграла Шэрон Стоун.

"Пятьдесят оттенков серого", 2015

Первая часть трилогии, эротическая мелодрама по одноименному роману писательницы Э.Л.Джеймс, которая повествует о начале отношений между богатым предпринимателем Кристианом Греем и выпускницей университета 21-летней Анастейшей Стил.

В дальнейшем на основании продолжений книги были сняты фильмы "На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы", рассказывающие о развитии отношений героев.

"Жизнь Адель", 2013

История среднестатистической старшеклассницы Адель, которая живет в пригороде Лилля. Каждый день ей приходится добираться в школу из пригорода на автобусе. В школе Адель интересуется литературой и языками. На уроке литературы обсуждают роман "Жизнь Марианны", который на Адель производит неизгладимое впечатление. Однажды по дороге на свидание Адель замечает девушку с ярко-синими волосами. Новые, доселе неведомые чувства поселяются в душе героини…

"С широко закрытыми глазами", 1999

Внешне счастливая супружеская пара – нью-йоркский врач Билл Харфорд (Том Круз) и его супруга Элис (Николь Кидман) живут размеренной жизнью при стабильном достатке. Но за внешним фасадом благополучия скрываются скелеты в шкафу.

Это последний фильм Стенли Кубрика, а звездная семейная пара Кидман – Круз после выхода фильма развелись, в отличие от главных героев фильма.

"Жестокие игры", 1999

Фильм снят по мотивам французского романа Шодерло де Лакло "Опасные связи", главные герои которого, представители золотой молодежи Себастьян Вальмонт и его сводная сестра Кэтрин Мертей, обладают циничными и амбициозными характерами. Себастьян – сердцеед, который соблазняет девушек, потом бросает их, но все детали похождений записывает в дневнике, а Кэтрин развлекается разнообразными интрижками.

"Связанная", 2015

Дочь богатого брокера по недвижимости, Мишель Мулан случайно знакомится с Райаном Блэком, встреча с которым позволяет героине выпустить своего внутреннего "зверя" на свободу. Райан на 15 лет моложе Мишель, но разве был когда-либо помехой для чувств?

"Красота по-американски", 1999

Легендарный оскароносный фильм рассказывает о 42-летнем Лестере Бернеме – работнике рекламного агентства, который переживает кризис среднего возраста. Семейная жизнь не доставляет Лестеру радости, работу он ненавидит, а дочь отдаляется от него все дальше и дальше. Однажды все меняется, когда главный герой неожиданно для себя влюбляется в подругу дочери Анджелу.

"Секретарша", 2002

Привлекательная девушка Ли Холловэй с явно мазохистскими наклонностями наконец выписывается из психиатрической клиники. Теперь Ли устраивается на работу секретаршей к чудаковатому юристу мистеру Грею. Он не любит компьютеры и требует чтобы Ли печатала только на пишущей машинке. Частые ошибки, которые, увы, неизбежны в процессе печатания раздражают мистера Грея и начальник начинает по любому поводу придираться к подчиненной.

"Секс по дружбе", 2011

Главные герои романтической комедии – Джейми и Дилан – недавно пережили расставания со своими половинками и теперь избегают серьезных отношений. Герои заключают друг с другом договор о сексе без обязательств, но как долго сможет продлиться такая дружба?

Также в рейтинг 13 самых эротических фильмов в истории вошли:

  • "Больше, чем секс"
  • "Непристойное предложение"
  • "Скандальный дневник"
  • "Вики Кристина Барселона"

Ранее мы рассказали о 5 самых ожидаемых фильмах этого месяца.

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