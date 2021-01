Дональд Трамп стал пустым местом в "Один дома 2". Фанаты вырезали его из сцены

У президента США даже стерли реплику

В связи с протестами в США и штурмом Капитолия, противники Дональда Трампа потребовали удалить сцену с его участием из "Один дома 2", вышедшем в 1992 году.

В фильме Дональд Трамп появляется камео в собственном отеле Plaza в Нью-Йорке и беседует с Кевином Маккалистером, который спрашивает у него дорогу. У Трампа даже есть фраза, в которой он говорит Кевину идти "по коридору и налево". Любопытно, что политик разрешил провести съемки в отеле только если он сам снимется в картине и режиссер Крис Коламбус согласился.

Дональд Трамп в фильме "Один дома 2":

"Удалите его цифровым путем из "Один дома 2", – написал один из пользователей в Twitter.

Digitally remove him from Home Alone 2 next — Joseph Longo (@josephlongo_) January 8, 2021

А затем фанаты вспомнили и другие сериалы, где Трамп появлялся и попросили удалить их тоже – "Принц из Беверли-Хиллз", "Секс в большом городе".

В итоге поклонники фильма решили не ждать решения правообладателей и самостоятельно вырезать Трампа из фильма. А вместо его фразы поставили тишину.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — (@maxschramp) January 9, 2021

После этого место Трампа успешно занял Киану Ривз.

Ill do you one better. pic.twitter.com/0GcXeSYKK8 — BigBeard (@BigBeard_Gaming) January 10, 2021

А также избранный президент США Джо Байден.

Ранее мы показали, как изменились актеры из фильма "Один дома" за 30 лет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться