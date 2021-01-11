Дональд Трамп став порожнім місцем в "Один вдома 2". Фанати вирізали його зі сцени
У президента США навіть стерли репліку
У зв'язку з протестами в США і штурмом Капітолію, противники Дональда Трампа зажадали видалити сцену з його участю з "Один вдома 2", що вийшов в 1992 році.
У фільмі Дональд Трамп з'являється камео у власному готелі Plaza в Нью-Йорку і розмовляє з Кевіном МакКалістером, який запитує у нього дорогу. У Трампа навіть є фраза, в якій він каже Кевіну йти "по коридору і ліворуч". Цікаво, що політик дозволив провести фільмування в готелі тільки якщо він сам зніметься в картині та режисер Кріс Коламбус погодився.
Дональд Трамп у фільмі "Один вдома 2":
"Видаліть його цифровим шляхом з "Один вдома 2", – написав один з користувачів у Twitter.
Digitally remove him from Home Alone 2 next- Joseph Longo (@josephlongo_) January 8, 2021
А потім фанати згадали й інші серіали, де Трамп з'являвся і попросили видалити їх теж – "Принц з Беверлі-Хіллз", "Секс і місто".
У підсумку шанувальники фільму вирішили не чекати рішення правовласників і самостійно вирізати Трампа з фільму. А замість його фрази поставили тишу.
due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4- (@maxschramp) January 9, 2 021
Після цього місце Трампа успішно зайняв Кіану Рівз.
Ill do you one better. pic.twitter.com/0GcXeSYKK8- BigBeard (@BigBeard_Gaming) January 10, 2 021
А також обраний президент США Джо Байден.
I fixed it. pic.twitter.com/Y2S4t8CE8D- Dan Leite (@ Dan_Leite11) January 10, 2 021
Раніше ми показали, як змінилися актори з фільму "Один вдома" за 30 років.
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