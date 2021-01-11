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Дональд Трамп став порожнім місцем в "Один вдома 2". Фанати вирізали його зі сцени

Сьогодні, 15:56

У президента США навіть стерли репліку

У зв'язку з протестами в США і штурмом Капітолію, противники Дональда Трампа зажадали видалити сцену з його участю з "Один вдома 2", що вийшов в 1992 році.

У фільмі Дональд Трамп з'являється камео у власному готелі Plaza в Нью-Йорку і розмовляє з Кевіном МакКалістером, який запитує у нього дорогу. У Трампа навіть є фраза, в якій він каже Кевіну йти "по коридору і ліворуч". Цікаво, що політик дозволив провести фільмування в готелі тільки якщо він сам зніметься в картині та режисер Кріс Коламбус погодився.

Дональд Трамп у фільмі "Один вдома 2":

"Видаліть його цифровим шляхом з "Один вдома 2", – написав один з користувачів у Twitter.

А потім фанати згадали й інші серіали, де Трамп з'являвся і попросили видалити їх теж – "Принц з Беверлі-Хіллз", "Секс і місто".

У підсумку шанувальники фільму вирішили не чекати рішення правовласників і самостійно вирізати Трампа з фільму. А замість його фрази поставили тишу.

Після цього місце Трампа успішно зайняв Кіану Рівз.

А також обраний президент США Джо Байден.

Раніше ми показали, як змінилися актори з фільму "Один вдома" за 30 років.

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кіно Дональд Трамп один вдома
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