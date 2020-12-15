Как изменились актеры из фильма "Один дома" за 30 лет: фото звезд тогда и сейчас

Зимние праздники уже на носу, а значит пора пересматривать любимую рождественскую комедию

30 лет назад в преддверии зимы режиссер Крис Коламбус подарил всему миру лучшую рождественскую комедию всех времен. С общим бюджетом в 18 миллионов долларов фильм о мальчике, забытом дома на рождественских каникулах, собрал в прокате более 400 миллионов долларов. Кстати, на днях мы поразмышляли, кто из украинских актеров мог бы сыграть в "Один дома".

Пересматривать "Один дома" каждый год – новогодняя традиция. Иногда даже сложно поверить, что фильм был снят целых три десятилетия назад. Но теперь еще интереснее узнать, как изменились актеры картины. Чем живет подросший Кевин Маккалистер? Что случилось с бандитами Гарри и Марвом? И какая роль принесла маме Кевина новую волну популярности? Мы решили узнать.

Маколей Калкин – Кевин

Маколей Калкин в фильме "Один дома" и в 2019 году Фото: Getty Images, themoviedb.org

Великолепно начатая актерская карьера Маколея Калкина в раннем детстве сулила ему успех в дальнейшей актерской деятельности. Но его отец, который стал менеджером юного актера, был больше заинтересован в гонорарах Маколея. Поэтому в последующих фильмах Маколей Калкин начал получать еще большую сумму. В то же время это сыграло злую шутку с карьерой юного актера. Коммерчески успешными для Маколея было лишь продолжение рождественской истории "Один дома".

Сейчас Маколею Калкину 40 лет и за последние годы он вновь начал появляться на телевидении, в рекламных роликах и ведет свой подкаст. Хотя актерская деятельность не приносит звезде "Один дома" былой популярности, в 2021 году Маколей снова появится на экранах. Его пригласили сняться в 10-м сезоне "Американской истории ужасов" Райана Мерфи, так что с нетерпением ждем его новой роли.

Джо Пеши – бандит Гарри Лайм

Джо Пеши в образе бандита Гарри / Джо Пеши в 2019 году Фото: Getty Images

Один из антагонистов Кевина Маккалистера – бандит по имени Гарри, которого сыграл Джо Пеши. На момент выхода фильма "Один дома" у Джо Пеши уже была внушительная фильмография, а за роль в "Славных парнях" актер даже получил "Оскар".

Сейчас Джо Пеши 77 лет и за эти 30 лет карьера актера, несмотря на его неоднократные обещания уйти из кино, лишь стремительно развивалась. Например, в 56 лет Джо Пеши заявил, что завершает актерскую карьеру, но ради своего друга Роберта Де Ниро благополучно отказался от своих слов. Тогда он сыграл в фильме "Ложное искушение", ну а затем и в "Ранчо любви". В 2019 году после долгих отказов актер все же согласился на роль в фильме Мартина Скорсезе "Ирландец", за который получил еще одну номинацию на "Оскар". Кажется, кино никак не хочет отпускать Джо на пенсию.

Дэниел Стерн – Марв Мерчантс

Дэниел Стерн в образе Марва в "Один дома" / Дэниел Стерн в 2017 году Фото: themoviedb.org, facebook.com/RealDanielStern

Исполнил роль немного глуповатого напарника Гарри, бандит по имени Марв умудрялся постоянно попадать в ловушки 10-летнего Кевина. В кинематографе Дэниел Стерн известен своими комедийными и приключенческими ролями. Также он занимается озвучиванием мультфильмов, так что карьера актера все еще продолжается.

Сейчас Дэниелу Стерну 63 года. После продолжения рождественской комедии актер снялся во многих фильмах и телесериалах: "Детектив Монк", "Три дня на побег", "Обитель лжи", "Манхэттен", "Любовь". Его герои яркие и запоминающиеся персонажи.

Кэтрин О’Хара – Кейт Маккаллистер

Кэтрин О’Хара в "Один дома" / Кэтрин О’Хара на "Эмми" в 2020 году Фото: Getty Images, Pinterest

Некогда забывчивая мама Кевина, Кэтрин О’Хара теперь звезда сериала "Шиттс Крик", который установил рекорд на премии "Эмми-2020", получив все награды в основных категориях.

В "Один дома" мы помним Кэтрин как Кейт Маккаллистер, которая умудряется улететь в Париж на Рождество с семьей, но оставить при этом младшего сына дома. В сиквеле картины ситуация повторяется. Выход на экраны комедии "Один дома" в 1990 году принес Кэтрин настоящую популярность. Она сыграла в фильме "Уайетт Эрп", который был номинирован на "Оскар", затем появилась в главной роли в фильме "Легенды дикого запада", в современной сказке "Пенелопа", в драматической комедии "В пути" и многих других лентах.

Джон Херд – Питер Маккаллистер

Джон Херд в "Один дома" и в 2013 году Фото: Getty Images

Голливудский актер Джон Херд сыграл не менее забывчивого главу семейства Маккалистеров, Питера. До момента выхода комедии "Один дома" Джон Херд уже успел поработать с такими гуру кинематографа, как Мартин Скорсезе, Брайан де Пальма, Пенни Маршалл, поэтому пришел в "Один дома" будучи звездой.

Джон Херд снимался в трижды номинированных на "Оскар" фильмах: "Пробуждение" и "На линии огня". А в сумме за свою кинокарьеру актер снялся в более чем 170 картинах и был номинирован на премию "Эмми" за роль коррумпированного полицейского в сериале "Клан Сопрано". К сожалению, актера не стало в возрасте 72 лет в 2017 году. Он навсегда останется лучшим Питером Маккаллистером, который только мог быть.

Киран Калкин – Фуллер Маккаллистер

Киран Калкин в "Один дома" / Киран Калкин в 2020 году Фото: Getty Images

Брат Маколея Калкина, Киран Калкин, сыграл в комедии роль вечно писающего в постель кузена Фуллера Маккалистера.

Если Маколей в 4 года появился на сцене, то Киран в возрасте 2-х лет. Но в отличие от Маколея кинокарьера Кирана Калкина сложилась более успешно. И это было предсказуемо, так как их отец на волне популярности "Один дома" старался привести в кино и остальных своих детей (Рори, Дакота и Куинн – Калкинов немало).

В итоге Киран отдавал предпочтение независимым и авторским кинолентам, а не коммерческим проектам. Главная роль в драме "Великан" в 1998 году стала для него настоящим прорывом.

Сейчас актеру 38 лет и он активно снимается в кино и сериалах. В том году Киран номинирован на премию "Эмми" за роль Романа Роя в драматическом сериале "Наследники".

Девин Рэтрей – Базз Маккаллистер

Девин Рэтрей в "Один дома" и в 2018 году Фото: Getty Images, Pinterest

После роли надоедливого старшего брата Кевина к Девину Рэтрею пришла настоящая популярность. У Базза был поистине скверный характер и не мене отталкивающий тарантул, живущий в его комнате. Мало кто мечтал о таком брате, но именно за это зрители и полюбили Базза.

После выхода продолжения на экраны Девин продолжил сниматься в кино и сериалах. Онпоявился в "Маленьких чудовищах", "Деннисе-мучителе", "Принц и я", "Закон и порядок", "Побочный эффект" Стивена Содерберга. Сейчас актеру 43 года. Из последних фильмов с его участием можно выделить фильм Лорин Скафария "Стриптизерши" и нашумевший сериал "Жизнь матрешки".

Недавно мать Кевина из фильма "Один дома" повторила свой легендарный крик – смотрите видео.

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