Как изменились актеры из фильма "Один дома" за 30 лет: фото звезд тогда и сейчас
Зимние праздники уже на носу, а значит пора пересматривать любимую рождественскую комедию
30 лет назад в преддверии зимы режиссер Крис Коламбус подарил всему миру лучшую рождественскую комедию всех времен. С общим бюджетом в 18 миллионов долларов фильм о мальчике, забытом дома на рождественских каникулах, собрал в прокате более 400 миллионов долларов. Кстати, на днях мы поразмышляли, кто из украинских актеров мог бы сыграть в "Один дома".
Пересматривать "Один дома" каждый год – новогодняя традиция. Иногда даже сложно поверить, что фильм был снят целых три десятилетия назад. Но теперь еще интереснее узнать, как изменились актеры картины. Чем живет подросший Кевин Маккалистер? Что случилось с бандитами Гарри и Марвом? И какая роль принесла маме Кевина новую волну популярности? Мы решили узнать.
Великолепно начатая актерская карьера Маколея Калкина в раннем детстве сулила ему успех в дальнейшей актерской деятельности. Но его отец, который стал менеджером юного актера, был больше заинтересован в гонорарах Маколея. Поэтому в последующих фильмах Маколей Калкин начал получать еще большую сумму. В то же время это сыграло злую шутку с карьерой юного актера. Коммерчески успешными для Маколея было лишь продолжение рождественской истории "Один дома".
Сейчас Маколею Калкину 40 лет и за последние годы он вновь начал появляться на телевидении, в рекламных роликах и ведет свой подкаст. Хотя актерская деятельность не приносит звезде "Один дома" былой популярности, в 2021 году Маколей снова появится на экранах. Его пригласили сняться в 10-м сезоне "Американской истории ужасов" Райана Мерфи, так что с нетерпением ждем его новой роли.
Один из антагонистов Кевина Маккалистера – бандит по имени Гарри, которого сыграл Джо Пеши. На момент выхода фильма "Один дома" у Джо Пеши уже была внушительная фильмография, а за роль в "Славных парнях" актер даже получил "Оскар".
Сейчас Джо Пеши 77 лет и за эти 30 лет карьера актера, несмотря на его неоднократные обещания уйти из кино, лишь стремительно развивалась. Например, в 56 лет Джо Пеши заявил, что завершает актерскую карьеру, но ради своего друга Роберта Де Ниро благополучно отказался от своих слов. Тогда он сыграл в фильме "Ложное искушение", ну а затем и в "Ранчо любви". В 2019 году после долгих отказов актер все же согласился на роль в фильме Мартина Скорсезе "Ирландец", за который получил еще одну номинацию на "Оскар". Кажется, кино никак не хочет отпускать Джо на пенсию.
Исполнил роль немного глуповатого напарника Гарри, бандит по имени Марв умудрялся постоянно попадать в ловушки 10-летнего Кевина. В кинематографе Дэниел Стерн известен своими комедийными и приключенческими ролями. Также он занимается озвучиванием мультфильмов, так что карьера актера все еще продолжается.
Сейчас Дэниелу Стерну 63 года. После продолжения рождественской комедии актер снялся во многих фильмах и телесериалах: "Детектив Монк", "Три дня на побег", "Обитель лжи", "Манхэттен", "Любовь". Его герои яркие и запоминающиеся персонажи.
Некогда забывчивая мама Кевина, Кэтрин О’Хара теперь звезда сериала "Шиттс Крик", который установил рекорд на премии "Эмми-2020", получив все награды в основных категориях.
В "Один дома" мы помним Кэтрин как Кейт Маккаллистер, которая умудряется улететь в Париж на Рождество с семьей, но оставить при этом младшего сына дома. В сиквеле картины ситуация повторяется. Выход на экраны комедии "Один дома" в 1990 году принес Кэтрин настоящую популярность. Она сыграла в фильме "Уайетт Эрп", который был номинирован на "Оскар", затем появилась в главной роли в фильме "Легенды дикого запада", в современной сказке "Пенелопа", в драматической комедии "В пути" и многих других лентах.
Голливудский актер Джон Херд сыграл не менее забывчивого главу семейства Маккалистеров, Питера. До момента выхода комедии "Один дома" Джон Херд уже успел поработать с такими гуру кинематографа, как Мартин Скорсезе, Брайан де Пальма, Пенни Маршалл, поэтому пришел в "Один дома" будучи звездой.
Джон Херд снимался в трижды номинированных на "Оскар" фильмах: "Пробуждение" и "На линии огня". А в сумме за свою кинокарьеру актер снялся в более чем 170 картинах и был номинирован на премию "Эмми" за роль коррумпированного полицейского в сериале "Клан Сопрано". К сожалению, актера не стало в возрасте 72 лет в 2017 году. Он навсегда останется лучшим Питером Маккаллистером, который только мог быть.
Брат Маколея Калкина, Киран Калкин, сыграл в комедии роль вечно писающего в постель кузена Фуллера Маккалистера.
Если Маколей в 4 года появился на сцене, то Киран в возрасте 2-х лет. Но в отличие от Маколея кинокарьера Кирана Калкина сложилась более успешно. И это было предсказуемо, так как их отец на волне популярности "Один дома" старался привести в кино и остальных своих детей (Рори, Дакота и Куинн – Калкинов немало).
В итоге Киран отдавал предпочтение независимым и авторским кинолентам, а не коммерческим проектам. Главная роль в драме "Великан" в 1998 году стала для него настоящим прорывом.
Сейчас актеру 38 лет и он активно снимается в кино и сериалах. В том году Киран номинирован на премию "Эмми" за роль Романа Роя в драматическом сериале "Наследники".
После роли надоедливого старшего брата Кевина к Девину Рэтрею пришла настоящая популярность. У Базза был поистине скверный характер и не мене отталкивающий тарантул, живущий в его комнате. Мало кто мечтал о таком брате, но именно за это зрители и полюбили Базза.
После выхода продолжения на экраны Девин продолжил сниматься в кино и сериалах. Онпоявился в "Маленьких чудовищах", "Деннисе-мучителе", "Принц и я", "Закон и порядок", "Побочный эффект" Стивена Содерберга. Сейчас актеру 43 года. Из последних фильмов с его участием можно выделить фильм Лорин Скафария "Стриптизерши" и нашумевший сериал "Жизнь матрешки".
Недавно мать Кевина из фильма "Один дома" повторила свой легендарный крик – смотрите видео.
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