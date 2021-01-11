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Арнольд Шварценеггер назвал Дональда Трампа "худшим президентом в истории": видео

Сегодня, 12:19

Актер и политик сравнил штурм Капитолия с еврейским погромом

Известный американский актер и политик Арнольд Шварценеггер в длинном видеообращении назвал пока еще действующего президента США Дональда Трампа "худшим президентом".

Кинозвезда австрийского происхождения и бывший губернатор Калифорнии, сам республиканец, сравнил недавний бунт в Капитолии со стороны сторонников Трампа, возмущенных результатами выборов, с Хрустальной ночью в 1938 году, когда нацисты разрушили еврейские предприятия и дома в Германии, Австрии и Судетской области.

"Толпа не просто разбила окна Капитолия, она разрушила идеи, которые мы считали само собой разумеющимися", – говорит Шварценеггер.

Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

В своей длинной речи Шварценеггер добавил: "Президент Трамп – неудавшийся лидер. Он запомнится как худший президент в истории. Хорошо, что он скоро станет неуместным, как старый твит".

Шварценеггер также призвал поддержать новоизбранного президента США Джо Байдена.

Напомним, 6 января Дональд Трамп призвал тысячи своих сторонников прийти к Капитолию, когда там утверждалась победа Джо Байдена на выборах президента. В результате толпа ворвалась в здание и заседание парламентариев было прервано. Беспорядки привели к гибели пятерых человек, десятки были задержаны.

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Арнольд Шварценеггер Дональд Трамп Капитолий
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