Скільки часу коронавірус живе на різних поверхнях. Ви здивуєтеся!
Вчені назвали спосіб, як вивести коронавірус з одягу
Чи безпечні покупки під час пандемії? Адже коронавірус може залишатися тривалий час на речах і предметах, які ми приносимо додому і які купили на ринку. Скільки ж часу коронавірус живе на різних поверхнях – далі в матеріалі.
Вчені виявили, що коронавірус може триматися на різних поверхнях від декількох годин до декількох днів:
- на картоні коронавірус тримається до 24 годин;
- на пластику та металі до 3 днів;
- на папері або серветках живе менше 3 годин;
- на тканинах з поліестеру – вірус буде жити до 3 днів;
- на чистій бавовні помирає протягом доби;
- на гібриді полікоттону – з нього зазвичай шиють постільну білизну, наматрацники та спортивний одяг – протягом 6 годин.
Але вихід є! Якщо випрати одяг з цих тканин при температурі 90 градусів, навіть у побутовій машинці, то вірус зникне.
Тим часом ми з'ясували, що COVID-19 може прискорити процеси старіння.
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