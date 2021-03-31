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Скільки часу коронавірус живе на різних поверхнях. Ви здивуєтеся!

Сьогодні, 11:21

Вчені назвали спосіб, як вивести коронавірус з одягу

Чи безпечні покупки під час пандемії? Адже коронавірус може залишатися тривалий час на речах і предметах, які ми приносимо додому і які купили на ринку. Скільки ж часу коронавірус живе на різних поверхнях – далі в матеріалі.

Відео: Сьогодні

Вчені виявили, що коронавірус може триматися на різних поверхнях від декількох годин до декількох днів:

  • на картоні коронавірус тримається до 24 годин;
  • на пластику та металі до 3 днів;
  • на папері або серветках живе менше 3 годин;
  • на тканинах з поліестеру – вірус буде жити до 3 днів;
  • на чистій бавовні помирає протягом доби;
  • на гібриді полікоттону – з нього зазвичай шиють постільну білизну, наматрацники та спортивний одяг – протягом 6 годин.

Скільки часу коронавірус живе на різних поверхнях
Скільки часу коронавірус живе на різних поверхнях
Фото: скриншот

Але вихід є! Якщо випрати одяг з цих тканин при температурі 90 градусів, навіть у побутовій машинці, то вірус зникне.

Тим часом ми з'ясували, що COVID-19 може прискорити процеси старіння.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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одяг коронавірус пандемія
Джерело: Сьогодні
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