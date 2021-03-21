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COVID-19 може прискорити процеси старіння

Сьогодні, 16:10

Хвороба забирає до 10 років життя, кажуть лікарі

Коронавірус може запустити в організмі неминучі процеси старіння. Це помітили вчені з усього світу. Які симптоми у перехворілих можуть з'являтися вже в сорок років, розповіли лікарі в сюжеті "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

Постковідних пацієнтів лікують в старому санаторії, побудованому ще за радянських часів, в 25 кілометрах від Києва. Спеціальну програму розробив лікар, який сам на собі відчув передчасне старіння від COVID-19.

Вікторія Дмитренко, Юрій Хоменко та Юрій Коваленко новини "Сьогодні", телеканал "Україна"

"У мене з'явилася сивина, багато сивини. Потім я в собі відчув, що у мене почалися проблеми, наприклад, втрата голосу, втрата пам'яті", – розповів фізіотерапевт Олег Кривохата.

Однак післяковідних клієнтів у таких реабілітаційних закладах сьогодні небагато. Адже коштує це недешево. Один день комплексного лікування в середньому обійдеться у тисячу гривень.

А ось безкоштовний курс відновлення можна пройти вдома. Лікарі радять хоча б розробляти м'язи і займатися дихальною гімнастикою.

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Але головну рекомендацію для тих, хто перехворів на ковід, дає Анча Баранова, вчена і дослідниця коронавірусу. За її словами, після хвороби необхідно поставити життя на паузу.

"Організувати своє життя таким чином, щоб протягом наступного півроку після коронавірусу, ну хоча б 2-3 місяці знаходитися не в режимі активної роботи по 8 годин на день, яка часто не по 8, а більше, а перейти на знижену передачу – відпочивати, по можливості знаходиться в сільській місцевості, а не в міський", – говорить фахівчиня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як спорт допомагає відновитися після ковіду.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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