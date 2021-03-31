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Сколько времени коронавирус живет на различных поверхностях. Вы удивитесь!

Сегодня, 11:21

Ученые назвали способ, как вывести коронавирус с одежды

Безопасны ли покупки во время пандемии? Ведь коронавирус может оставаться долгое время на вещах и предметах, которые мы приносим домой и которые купили на рынке. Сколько же времени коронавирус живет на различных поверхностях – далее в материале.

Видео: Сегодня

Ученые обнаружили, что коронавирус может держаться на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней:

  • на картоне коронавирус держится до 24 часов;
  • на пластике и металле до 3 дней;
  • на бумаге или салфетках живет менее 3 часов;
  • на ткани из полиэстера – вирус будет жить до 3 дней;
  • на чистом хлопке умирает в течение суток;
  • на гибриде поликоттона – из него обычно шьют постельное белье, наматрасники и спортивную одежду – в течение 6 часов.

Сколько времени коронавирус живет на различных поверхностях
Сколько времени коронавирус живет на различных поверхностях
Фото: скриншот

Но выход есть! Если постирать одежду из этих тканей при температуре 90 градусов, даже в бытовой машинке, то вирус исчезнет.

Тем временем мы выяснили, что COVID-19 может ускорить процессы старения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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одежда коронавирус пандемия
Источник: Сегодня
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