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Сьогодні буде найпотужніша магнітна буря з початку 2022 року: скільки триватиме

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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1 лютого, 12:44
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Магнітна буря, що розпочалася 1 лютого, атакуватиме Землю протягом кількох днів
1 лютого починається потужна і тривала магнітна буря
1 лютого починається потужна і тривала магнітна буря / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Лютий розпочався не лише зі свята Китайського Нового року, але також приніс і серйозне напруження у вигляді магнітної бурі.

Найсильніша і найтриваліша магнітна буря з початку 2022 року накриє Землю вже сьогодні, у ніч з 1 на 2 лютого , та протримається протягом трьох днів.

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За прогнозом, зростання сонячної активності розпочнеться ввечері у вівторок, продовжиться у середу, 2 лютого , а її пік припадає на вечір завтрашнього дня. У цей період магнітна буря досягне рівня G2 .

Потім, у четвер, 3 лютого , магнітний сплеск поступово піде на спад.

І лише у п'ятницю, 4-го числа , геомагнітна обстановка прийде до норми.

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Однак у вихідні, 5 та 6 лютого , Землю знову атакує магнітна буря, цього разу слабша за першу.

Метеозалежним людям дуже важливо заздалегідь знати ситуацію з магнітними бурями на місяць, щоб певною мірою підготуватися та убезпечити себе від негативного впливу Сонця. Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття.

Прогноз магнітних бур на лютий 2022 року

Виходячи з прогнозу магнітних бур на лютий 2022 року, прояви сонячної активності також очікуються:

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  • незначні магнітні коливання: 3, 6, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 числа;
  • серйозні магнітні бурі: 1, 2, 5, 10, 18 і 25 лютого.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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