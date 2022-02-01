Сегодня будет самая мощная магнитная буря с начала 2022 года: сколько продлится

Магнитная буря, начавшаяся 1 февраля, будет атаковать Землю в течение нескольких дней

1 февраля начинается мощная и продолжительная магнитная буря / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Февраль начался не только с праздника Китайского Нового года, но также принес и серьезный напряг в виде магнитной бури.

Самая сильная и продолжительная магнитная буря с начала 2022 года накроет Землю уже сегодня, в ночь с 1 на 2 февраля , и продержится в течение трех дней.

Реклама

По прогнозу, рост солнечной активности начнется вечером во вторник, продолжится в среду, 2 февраля , а ее пик приходится на вечер завтрашнего дня. В этот период магнитная буря достигнет уровня G2 .

Затем, в четверг, 3 февраля магнитный всплеск постепенно пойдет на убыль.

И лишь в пятницу, 4-го числа геомагнитная обстановка придет в норму.

Реклама

Однако в выходные, 5 и 6 февраля , Землю вновь атакует магнитная буря, на этот раз слабее первой.

Метеозависимым людям очень важно заранее знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, чтобы в какой-то степени подготовиться и обезопасить себя от негативного воздействия Солнца. Ведь в период магнитных бурь возможно ухудшению самочувствия.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2022 года

Исходя из прогноза магнитных бурь на февраль 2022 года, проявления солнечной активности также ожидаются:

Реклама

незначительные магнитные колебания: 3, 6, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 числа;

серьезные магнитные бури: 1, 2, 5, 10, 18 и 25 февраля.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года.