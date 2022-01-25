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Магнітні бурі у лютому 2022 року: детальний прогноз на місяць

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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25 січня, 18:09
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У лютому-2022 очікуються три найпотужніші магнітні бурі, коли Сонце буде особливо агресивним
Коли очікуються магнітні бурі у лютому
Коли очікуються магнітні бурі у лютому / Фото: Колаж: Сьогодні

Яким буде кінець зими, коли на Землю обрушаться магнітні бурі, якою буде геомагнітна обстановка на головні свята лютого: Китайський Новий рік, День бабака, День святого Валентина? Читайте прогноз геомагнітних коливань на лютий у нашій статті.

Метеозалежним людям дуже важливо заздалегідь знати ситуацію з магнітними бурями на місяць, щоб певною мірою підготуватися та убезпечити себе від негативного впливу Сонця. Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття.

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Геомагнітний стан у лютому-2022

Перші лютневі вихідні обіцяють бути вкрай неспокійними у геомагнітному сенсі. 4 та 5 лютого буде серйозна магнітна буря, що досягатиме у перший день рівня G1 .

Наступна аналогічна за силою буря за прогнозом очікується 11 лютого і вона розтягнеться на три дні.

Потім у період з 20 по 23 лютого можливі незначні, але тривалі геомагнітні коливання.

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І на завершення місяця, 25 лютого , також буде магнітна буря, але за силою вона поступиться попереднім.

Майте на увазі, що Сонце непостійне , і прогноз його активності може змінюватися.

Прогноз магнітних бур на лютий 2022 року

  • Незначні магнітні коливання у лютому очікуються: 20, 21, 22, 23, 26 числа.
  • Серйозні магнітні бурі можливі 4, 5, 10, 11, 12 і 25 лютого.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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