Що робити, якщо опинився під завалом будинку – 7 важливих кроків

Якщо вас завалило у будинку чи підвалі після вибуху, то починати відкопуватися самому небезпечно. Як собі допомогти, поки ви під уламками та чекаєте на рятувальників – у статті

Якщо опинився під завалом будинку, то розбирати завал можна лише якщо ніхто не відгукнувся на крики про допомогу, і то дуже акуратно / Фото: istockphoto.com, Instagram: alexlourie.photo

Якщо стався обвал після обстрілу військами РФ вашого будинку чи іншого приміщення, і вас завалило уламками, знайте – рятувальники оперативно відреагують та приїдуть рятувати. Що робити, якщо звалився обстріляний будинок, розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.

Якщо стався обвал, то дотримуйтесь наступних порад:

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Кличте на допомогу, якщо вас хтось почув і відгукнувся – повідомте, що саме сталося і де ви перебуваєте. Чекайте рятувальників, якщо вам вдалося повідомити про аварію та загрозу вашому життю. Якщо ж ніхто не відгукнувся, спробуйте акуратно звільнити руки і ноги. Потім розгляньте, якими предметами вас завалило. Якщо вони невеликі і не важкі, можна постаратися дуже акуратно почати розбирати завал. Дуже важливо не зачепити ті конструкції, на яких все тримається. Можна зміцнити "стелю", що утворилася, уламками – меблів і т.д. Якщо незрозуміло, чим вас завалило або дуже важкі предмети, то продовжуйте кликати на допомогу. У перервах – продовжуючи розбирати завал. Коли вдалося звільнитися, насамперед огляньте себе. Якщо отримали травми – постарайтеся надати допомогу, зупинити кров. Якщо ваша аптечка не поруч або немає можливості до неї дотягнутися, можна спробувати відірвати шматок одягу і зробити пов'язку. Коли зламана рука чи нога, її потрібно зафіксувати – якщо поруч оболонка меблів тощо, використовуйте її як шину. Якщо вибратися не виходить, а мобільний телефон далеко від вас, стукайте по батареях, кличте на допомогу.

Якщо опинився під завалом будинку, то розбирати завал можна лише якщо ніхто не відгукнувся на крики про допомогу, і то дуже акуратно / Фото: istockphoto.com

Поки ви чекаєте на рятувальників, важливо постаратися уникнути переохолодження: подумайте, що можна підстелити під себе на підлогу. Лягайте на бік, підкладіть під себе руку (руки міняйте, по черзі підколюючи то одну, то іншу, якщо немає травм, звичайно). Коліна підтягніть до грудей і чекайте на допомогу. Головне – пам'ятайте, що вас обов'язково шукатимуть!

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