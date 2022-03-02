Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Що робити, якщо опинився під завалом будинку – 7 важливих кроків

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 березня, 18:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо вас завалило у будинку чи підвалі після вибуху, то починати відкопуватися самому небезпечно. Як собі допомогти, поки ви під уламками та чекаєте на рятувальників – у статті
Якщо опинився під завалом будинку, то розбирати завал можна лише якщо ніхто не відгукнувся на крики про допомогу, і то дуже акуратно
Якщо опинився під завалом будинку, то розбирати завал можна лише якщо ніхто не відгукнувся на крики про допомогу, і то дуже акуратно / Фото: istockphoto.com, Instagram: alexlourie.photo

Якщо стався обвал після обстрілу військами РФ вашого будинку чи іншого приміщення, і вас завалило уламками, знайте – рятувальники оперативно відреагують та приїдуть рятувати. Що робити, якщо звалився обстріляний будинок, розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.

Якщо стався обвал, то дотримуйтесь наступних порад:

Реклама
  1. Кличте на допомогу, якщо вас хтось почув і відгукнувся – повідомте, що саме сталося і де ви перебуваєте.
  2. Чекайте рятувальників, якщо вам вдалося повідомити про аварію та загрозу вашому життю.
  3. Якщо ж ніхто не відгукнувся, спробуйте акуратно звільнити руки і ноги.
  4. Потім розгляньте, якими предметами вас завалило. Якщо вони невеликі і не важкі, можна постаратися дуже акуратно почати розбирати завал. Дуже важливо не зачепити ті конструкції, на яких все тримається. Можна зміцнити "стелю", що утворилася, уламками – меблів і т.д.
  5. Якщо незрозуміло, чим вас завалило або дуже важкі предмети, то продовжуйте кликати на допомогу. У перервах – продовжуючи розбирати завал.
  6. Коли вдалося звільнитися, насамперед огляньте себе. Якщо отримали травми – постарайтеся надати допомогу, зупинити кров. Якщо ваша аптечка не поруч або немає можливості до неї дотягнутися, можна спробувати відірвати шматок одягу і зробити пов'язку. Коли зламана рука чи нога, її потрібно зафіксувати – якщо поруч оболонка меблів тощо, використовуйте її як шину.
  7. Якщо вибратися не виходить, а мобільний телефон далеко від вас, стукайте по батареях, кличте на допомогу.

Якщо опинився під завалом будинку, то розбирати завал можна лише якщо ніхто не відгукнувся на крики про допомогу, і то дуже акуратно
Якщо опинився під завалом будинку, то розбирати завал можна лише якщо ніхто не відгукнувся на крики про допомогу, і то дуже акуратно / Фото: istockphoto.com

Поки ви чекаєте на рятувальників, важливо постаратися уникнути переохолодження: подумайте, що можна підстелити під себе на підлогу. Лягайте на бік, підкладіть під себе руку (руки міняйте, по черзі підколюючи то одну, то іншу, якщо немає травм, звичайно). Коліна підтягніть до грудей і чекайте на допомогу. Головне – пам'ятайте, що вас обов'язково шукатимуть!

Якщо постраждали ваші родичі або близькі люди, пережити трагедію допоможуть психологічні поради: "Як пережити смерть близької людини під час війни з Росією" .

Реклама

Якщо поранено когось поруч з вами, то важливо надати йому допомогу читайте "Як надати долікарську допомогу пораненому або людині непритомніє".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти