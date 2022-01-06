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Покоління COVID-19: у народжених у пандемію виявили відставання у рухових та когнітивних навичках

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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6 січня, 15:00
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У дослідженні взяли участь діти, які з'явилися на світ до та під час пандемії
У дітей, народжених у пандемію, виявили відставання у рухових та когнітивних навичках
У дітей, народжених у пандемію, виявили відставання у рухових та когнітивних навичках / Фото: pixabay.com

Загалом, зрозуміло, яка ситуація з COVID-19 у Києві та по всій Україні. А ось, що твориться у світі, ми дізнаємося з кожним днем, і новини ці не радують — у дітей, народжених у пандемію, виявили відставання у рухових та когнітивних навичках, повідомляє JAMA Pediatrics.

Так, вчені зі США виявили, що шестимісячні немовлята, народжені в перший рік пандемії, набирають низькі оцінки за когнітивними та руховими навичками. Вперше про низький IQ дітей, народжених у пандемію, дослідники заявили у серпні 2021 року.

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Виявилося, що їхні інтелектуальні здібності на 20 пунктів відстають від дітей, за якими спостерігали протягом 10 років до цього. Тоді робота була опублікована лише на основі препринтів.

Тепер учені з Колумбійського та Каліфорнійського університетів та Психіатричного нью-йоркського інституту провели нове дослідження та поділилися результатами в журналі JAMA Pediatrics.

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У ході дослідження фахівці працювали з 255 дітьми, народженими в лікарні Моргана Стенлі в Нью-Йорку з березня по грудень 2020 року, та 62 дітьми, які з'явилися на світ до пандемії. Близько половини матерів цих дітей під час вагітності перенесли коронавірусну інфекцію. Більшість перехворіли у легкій чи безсимптомній формі.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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