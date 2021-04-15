Папіломавірусу боятися – від сексу відмовлятися? Розвінчуємо 5 міфів про ВПЛ

Папіломавірус не призводить до раку у молодих дівчат, передається не тільки через секс і відмінно роззброюється міцним імунітетом і вакциною

Заразитися папілломавірусом можна навіть з презервативом, а бігти обстежитися, якщо вам немає 25 – безглуздо. Що дійсно працює проти ВПЛ — це міцний імунітет і вакцини. Розвінчати основні міфи на рахунок папіломавірусу людини нам допомогла кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Анна Шаргородська.

Чи такий страшний ВПЛ, як про нього говорять? Свого часу галас навколо нього виник через німецького вченого Харальда цур Хаузена, який в 2008 році довів, що цей підступний вірус може викликати рак шийки матки. Вчений чоловік отримав Нобелівську премію, а жінки всього світу – купу стресу і страшилок.

Але Хаузен не винен, саме завдяки його відкриттю був переглянутий підхід до діагностики та лікування раку шийки матки, а також створені вакцини від ВПЛ. На жаль, тими чи іншими міфами оповиті безліч захворювань. Тому так важливо вміти відрізнити правду від вигадки. Отже:

Міф № 1 – ВПЛ передається тільки статевим шляхом

Насправді, ВПЛ передається не тільки через секс. На цей момент медицині відомо більше 100 видів папилломавирусов, і багато з них дуже легко передаються від людини до людини через шкіру, слизові оболонки, особливо легко підчепити вірус, якщо на шкірі є садна або запальний процес.

У молодих дівчат і хлопців ВПЛ може пройти сам по собі Фото: unsplash.com

Так що не обов'язково займатися сексом, навіть захищеним, щоб саме так заразитися. Тобто презерватив захистить від ВПЛ під час сексу, але не під час контакту з порізаною шкірою або слизовою, або орального сексу без презерватива. Але це не означає, що презерватив не потрібно використовувати: він захищає від статевих інфекцій і небажаної вагітності.

Міф № 2 – ВПЛ сам не пройде і дуже небезпечний для молодих

Ні, в організмі здорової людини з нормально працюючої імунною системою вірус живе недовго: від 1 року до 4 років. ВПЛ відноситься до так званих транзиторних інфекцій, які благополучно проходять самі, без лікування і не призводять до серйозних наслідків. Так, відразу після початку статевого життя близько 80% і дівчат, і хлопців заражаються. Але у молоді ВПЛ зустрічається часто, передається легко і до тяжких наслідків призводить дуже рідко. Тому масово обстежитися людям до 25 років на ВПЛ медики не рекомендують – у цьому віці немає сенсу це робити.

Міф № 3 – жінкам не обов'язково обстежитися, якщо вони в молодості цього не робили

Якраз навпаки, в більш зрілому віці ВПЛ хоч і зустрічається рідше, але більш небезпечний, особливо для жінок. Папіломавірус може призводити до різних змін в тканинах, якщо вчасно їх не помітити, то можна пропустити передраковий стан і безпосередньо рак шийки матки. До того ж регулярний, не рідше 1 разу на рік профілактичний огляд у гінеколога допоможе своєчасно виявити інші проблеми з жіночим здоров'ям.

Міф № 4 – вірус не лікується, тому не сенсу вакцинуватися дорослим

Терапії проти ВПЛ, яка змогла б вбити вірус на 100%, немає. Але є вакцина, яка захищає від папилломавирусов, в тому числі і від найагресивніших їх видів – ВПЛ 16 і 18. Саме ці віруси провокують рак. В ідеалі краще зробити щеплення до початку статевого життя, а й у вже провідних сексуальне життя жінок і чоловіків вакцина також ефективна.

Міф № 5 – якщо у вас ВПЛ, то раку не уникнути і чекає операція

Ні, рак, в тому числі і шийки матки – це не та хвороба, яка розвинеться за кілька місяців або рік. Від легкіх змін в тканинах до розвитку важкої онкології проходять роки. Крім того, якщо лікар виявив у жінки папіломавірус, то неможливо визначити, коли саме вона їм заразилася, вчора або 3 роки тому.

Тому якщо вірус виявлений, то це не означає, що жінку чекає важке лікування або операція. Показанням до лікування або операціями є не сам вірус, а патологічні зміни в тканинах і клітинах, які виявляються при діагностиці. І їх необхідно лікувати.

Як дізнатися, що у вас ВПЛ і що робити, якщо вірус виявлений?

Виявити папіломавірус допоможе діагностика – самий поширений спосіб, це ПАП-тест. Його ще називають цервикальним мазком або цитологічним скринінгом.

Цей аналіз проводиться при кожному огляді у гінеколога, тому так важливо не ігнорувати профогляди і відвідувати лікаря з метою профілактики жіночих хвороб.

При необхідності лікар може призначити інші обстеження. Якщо ВПЛ виявлено, то в подальшому важливо спостерігати за перебігом інфекції, регулярно проходити діагностику – при необхідності біопсію шийки матки. А при виявленні уражених тканин своєчасно зробити операцію і видалити їх.Так ви зможете уникнути розвитку раку.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що статеві інфекції можуть привести до безпліддя .

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