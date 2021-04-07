Антисептики для рук: які дійсно усувають віруси?

Як зробити антисептик для рук самотужки та як ним правильно користуватися

Мабуть, найважливіше питання на сьогоднішній день – як захистити себе від коронавірусу. Тому на "кожному розі" нас просять мити руки або обробляти їх антисептиками. Сьогодні, у Всесвітній день здоров'я як ніколи актуально нагадати, що себе потрібно берегти, зокрема не забувати користуватися антисептиками.

Поки світ скутий ковідом, ми розповідаємо, які антисептики краще вибрати. Чи справді антисептики ефективні і чи можна приготувати розчин для обробки рук самому? Ми запитали у нашого експерта, лікаря-інфекціоніста Олени Бідованець, які антисептики дійсно нас захистять і як ними правильно користуватися. А також дізналися, що з цього приводу рекомендує ВООЗ і МОЗ України.

Олена Бідованець

Як часто користуватися антисептиком і як правильно це робити

Користуватися антисептиком потрібно щоразу після контакту з поверхнею всіх потенційно забруднених предметів. Особливо якщо після цього ми торкаємося слизових оболонок (очей, носа, рота). А робимо ми це часто і мимоволі. Обробляти руки також потрібно після поїздки в громадському транспорті. Мити руки теж важливо: ретельне миття рук з милом (мити слід 40-60 секунд) рівнозначно користуванню антисептиком (нанесення протягом 30 секунд). Після використання антисептика, щоб шкіра рук не надто сохла, можна взяти крем для зволоження.

Кількість розчину, необхідна для дезінфекції – 3 мл (це приблизно дорівнює кількості, якщо долоні скласти "човником"). Тобто це не 2-3 "пшики", а більше.

Особливо ретельно потрібно обробляти ділянки біля нігтів. До складу антисептика повинні входити 60-80% спирту (етилового, пропилового, ізопропилового) або 2% хлоргексидину.

Спирт і хлоргексидин – ці ж антисептики радить ВООЗ

Антисептик на даний момент є єдиним відомим засобом, який швидко і ефективно усуває з рук шкідливі мікроорганізми. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує для мінімізації ризику зараження коронавірусом користуватися антисептиками з вмістом спирту на менше 60%, а краще 80%. Підійдуть і антисептики з вмістом хлоргексидину (2%).

У складі антисептика має бути 70-75% спирту Фото: Depositphotos

Антисептики зі спиртом або спиртовмісні серветки?

Відомо, що в Китаї всім безкоштовно роздавали антисептики з вмістом спирту 70%. Через те, що люди часто залишали пляшку з дезинфікуючим засобом без належного нагляду, виникали пожежі. Тому пам'ятайте, що оброблені спиртом речі легко спалахують.

Крім антисептиків у вигляді спреїв підійдуть і спиртовмісні серветки. Ними потрібно обробляти не тільки руки, але і ключі, сумки, мобільні телефони та планшети.

А чи можна приготувати антисептик самому і як правильно це зробити?

За бажанням можна зробити антисептики в домашніх умовах. ВООЗ рекомендує наступний рецепт: змішати 800 мл етилового спирту, 40 мл перекису водню і 15 мл гліцерину. Робити це бажано в скляній ємності. Можна додати трохи кип'яченої або дистильованої води. Гліцерин потрібно додавати обов'язково, оскільки він зволожує шкіру і допомагає їй краще переносити постійне використання спиртовмісного спрея.

Як уберегтися від коронавірусу. Дивіться в нашому сюжеті:

Зберігати антисептик потрібно при кімнатній температурі, в темному місці і далеко від вогню. Можна розлити засіб у невеликі ємності. Зараз такі продаються навіть з дозатором.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно захистити себе від коронавірусу.

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