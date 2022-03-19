Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Обережно, правець – чому дорослим потрібне щеплення у воєнний час

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 15:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поранення, перебої з водою, погана гігієна – ідеальні умови для зараження правцем. Чому в умовах війни дорослим потрібна ревакцинація – у статті
Чому не варто забувати про правець під час війни
Чому не варто забувати про правець під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

В умовах війни, яку Росія розв'язала проти України, у рази збільшуються ризики заразитися та захворіти на правець. Чому ця інфекція небезпечна і навіщо дорослим робити щеплення від правця саме зараз – розповіли в МОЗ України.

Реклама

Що таке правець

Бактерії, які викликають правець, живуть у ґрунті, а також кишечнику тварин: і разом з їхніми фекаліями можуть потрапляти у ґрунт теж. Тому, коли ви отримали поранення, травму, порізалися, вас вкусила тварина і т. ін., якщо в рану, навіть найменшу, потрапить бруд або земля – ризик заразитися правцем досить високий.

Не варто недооцінювати правець, ця інфекція б'є по нервовій системі, викликає сильні судоми. Смертність від правця сягає 70% і вище та єдина можливість уникнути захворювання – вакцинація.

Як вакцинуватись

Оскільки зараз у багатьох із нас немає нормального доступу до проточної води, не вистачає засобів гігієни, багато людей поранені і немає можливості регулярно та правильно обробляти рани, то важливо захистити себе від правця.

Реклама

Якщо ваша дитина отримала всі щеплення в рамках Національного календаря, то вона захищена від правця. Оскільки отримала вакцину від правця (а разом із нею – від дифтерії, у складі комбінованої вакцини) у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 16 років.

Але імунітет проти правця на все життя не зберігається дорослим потрібна ревакцинація у 26, 36, 46, 56 і так далі – тобто через кожні 10 років. Тому важливо перевірити, чи пора вам робити чергове щеплення: якщо з моменту останнього вже минуло більше 10 років, то обов'язково потрібно звернутися до найближчої поліклініки або медичного працівника в центрі розміщення переселенців.

Вакцини від дифтерії та правця у державних медустановах роблять безкоштовно!

Реклама

Якщо ви поранилися, читайте "Як обробити рани після обстрілу або падіння – покрокова інструкція".

Якщо ж ви отримали опік, дізнайтеся, як правильно надати допомогу, читайте "Перша допомога при опіках".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Наші янголи-охоронці

Старший сержант Васіч Сергій... Воїн-танкіст мужньо обороняв позиції у Київській області. Знищив кілька одиниць ворожої техніки та велику кількість живої сили ворога. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти