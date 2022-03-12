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Перша допомога при опіках – лід та масло не треба, холодний компрес – можна

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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12 березня, 11:00
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Під час війни термічні опіки ризикує отримати безліч людей: запам'ятайте, охолоджувати лише водою, а краще використовувати протиопікові пов'язки, запасіться ними
При термічних опіках у жодному разі не можна використовувати лід та олію: на рану слід накласти спеціальну протиопікову пов'язку або холодний компресс
При термічних опіках у жодному разі не можна використовувати лід та олію: на рану слід накласти спеціальну протиопікову пов'язку або холодний компресс / Фото: istockphoto.com, dsns.gov.ua

Сімнадцятий день ворожа артилерія б'є по українських містах, несучи смерть і поранення мирним громадянам. Під час пожеж, які виникають після артобстрілу, легко отримати опік – як надати першу допомогу при термічних опіках і чого в жодному разі не можна робити – розповіли в центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як надати першу допомогу при опіку

Насамперед потрібно зняти одяг, що горить або обгорілий, прибрати всі прикраси, які поруч із місцем опіку. Якщо до обгорілої чи обпаленої шкіри прилип одяг або інші речі – не чіпайте їх. Просто розріжте одяг навколо опіку та не чіпайте пошкоджене місце.

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Можна охолодити обпечене місце холодною водою або накласти холодний компрес, це зменшить біль. Але лід прикладати не треба! Якщо температура тіла потерпілого впала до 35ºС, то не можна охолоджувати. В аптечці обов'язково мають бути протиопікові пов'язки, саме їх найкраще використовувати.

Спочатку знімається плівка з одного боку пов'язки, потім пов'язка прикладається до рани і знімається плівка з іншого боку
Спочатку знімається плівка з одного боку пов'язки, потім пов'язка прикладається до рани і знімається плівка з іншого боку / Фото: istockphoto.com

Такі спеціальні пов'язки охолодять місце опіку, знизять ймовірність появи пухирів (якщо опік не сильніший за 1 ступінь), захистять рану від попадання інфекції та механічного тертя. Спочатку знімається захисна плівка з одного боку пов'язки, потім пов'язка прикладається до рани та знімається плівка з іншого боку. Потім слід зафіксувати пов'язку бинтом або пластирем на шкірі.

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Якщо протиопікової пов'язки немає, то місце опіку можна прикласти стерильну марлеву пов'язку чи шматок чистої тканини. Це допоможе захистити місце ураження. Але не можна наносити мазі, олії чи спреї на пошкоджене місце! Зняти біль допоможе ібупрофен або парацетомол, Якщо у людини опік очей або обличчя, то його слід посадити, а не укладати, сидяча поза допоможе знизити набряк.

Коли негайно дзвонити в швидку при опіку

Якщо є пульсоксиметр, то перевірте сатурацію у потерпілого (насичення крові киснем), щоб потім повідомити дані медикам. Терміново потрібно дзвонити в "швидку" (103), якщо:

  • у дитини опіки від 5% тіла і більше
  • у дорослого – від 10% тіла та більше
  • обпалені очі, обличчя та дихальні шляхи

Потерпілого від опіків потрібно накрити ковдрою або теплим одягом, вони дуже швидко переохолоджуються. А також дати знеболювальне – ібупрофен або парацетамол
Потерпілого від опіків потрібно накрити ковдрою або теплим одягом, вони дуже швидко переохолоджуються. А також дати знеболювальне – ібупрофен або парацетамол / Фото: freepik.com

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Поки що їде "швидка", постраждалого з великою площею опіку на тілі потрібно накрити ковдрою або теплим одягом. Бо вони дуже швидко переохолоджуються.

Що не можна робити при опіках в жодному разі

Категорично не можна використовувати лід, він сприяє гіпотермії. Також, як уже сказано, не можна використовувати олію, борошно, сік алое та іншу "народну медицину". Не наносить на опік гелі, мазі, нічого до приїзду швидкої, особливо категорично не можна використовувати препарати на спиртовій основі. Спирт ще більше посилить опік.

Якщо на шкірі з'явилися бульбашки, у жодному разі не проколюєте їх самостійно. Також важливо знати, якою мірою бувають опіки і що робити при хімічних опіках. "Перша медична допомога при опіках: важливо знати кожному".

Крім надання допомоги при опіках, важливо вміти. "Накласти джгут і зупинити кровотечу" .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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