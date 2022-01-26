Омега-3 взимку – чи варто витрачати гроші на добавки або вистачить продуктів

Приймати Омега-3 рекомендують для підтримки імунітету, молодості та краси шкіри. Але іноді варто обмежитись продуктами з високим вмістом Омега-3 кислот

Омега-3 взимку варто приймати в добавках і багатих на ці кислоти продуктах, але все ж таки радьтеся з лікарем / Фото: Колаж: Сьогодні

Омега-3 – це сукупна назва 3-х поліненасичених жирних кислот , деіцит яких в організмі призводить до проблем із здоров'ям Навіщо нам Омега-3, чи можна отримати ці кислоти тільки з продуктів і як приймати харчові добавки – розбираємося з експертами

Навіщо нам Омега-3 і в чому їхня користь?

Сухість шкіри, мляве волосся, ламкі нігті, а також швидка стомлюваність – ці ознаки можуть "говорити" про дефіцит Омега-3, це сукупна назва 3-х жирних кислот: альфа-ліноленової (міститься в насінні льону); докозагексаєнової; ейкозапентаєнової (дві останні можна почерпнути з морської риби та морепродуктів).

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Як зазначає гастроентеролог Євгенія Бєлінська, Омега-3 жирні кислоти входять до складу всіх клітинних мембран та сприяють їх стабілізації; підтримують функціонування нервової системи; впливають на сперматогенез. А ще вони впливають на жировий обмін; мають протизапальні властивости і є антиоксидантами.

Косметолог, дерматовенеролог Ліліана Ростовцева наголошує на важливості Омега-3 для краси та здоров'я шкіри, ці кислоти захищають від руйнування білок колаген. А саме колаген забезпечує нашій шкірі еластичність та міцність. Через це шкіра залишається пружною та захищеною від утворення зморшок. А ще Омега-3 гальмують розвиток шкірних алергій.

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Антиоксидантні властивості Омега-3 важливі і для нашої шкіри, і для здоров'я загалом / Фото: unsplash.com

Антиоксидантні властивості Омега-3 важливі і для нашої шкіри, і здоров'я загалом: вони не дозволяють кисню (вірніше його активним формам) руйнувати мембрани клітин. Чим міцніша клітинна мембрана, тим складніше її пошкодити вірусам та бактеріям. Крім підтримки захисних сил організму, що менше ми хворіємо – тим здоровіша і молодша наша шкіра.

Чи можна отримати Омега-3 із продуктів?

Євгенія Бєлінська відзначає, що ідеальним джерелом Омега-3 жирних кислот є харчові продукти, а не БАДи. Високий їх зміст мають:

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морська риба (оселедець, скумбрія, лосось, сардини) та морепродукти

морська капуста

азіатські водорості

лляне насіння та олія

кунжут

грецькі горіхи.

Досить вживати морську рибу 2 рази на тиждень щоб не мати дефіциту Омега-3 Але не завжди і не всі мають можливість їсти ці продукти. До того ж, препарати Омега-3, як зазначає Ліліана Ростовцева, допомагають імунній системі боротися із запальними процесами шкіри, у тому числі з акне (вугровою хворобою).

Досить вживати морську рибу 2 рази на тиждень, щоб не мати дефіциту Омега-3 / Фото: unsplash.com

А ще Омега-3 прискорюють загоєння ран на шкірі та на 50% зменшують такі залишкові явища як рубці. Також ефективні препарати, які містять Омега-3 для лікування шкірних захворювань – псоріазу, екземи, діатезу.

Коли та як варто приймати Омега-3 у добавках?

Ліліана Ростовцева рекомендує дотримуватися добових норм GOED (Global Organization for EPA&DHA):

500 мг EPA + DHA для профілактики,

700-1000 мг EPA + DHA для вагітних та годуючих,

1000 мг EPA + DHA в лікувальних цілях.

Євгенія Бєлінська зазначає, що рекомендована доза Омега-3 жирних кислот на добу – не більше1 г, якщо спроектувати цю цифру на харчові продукти, вийде: 1 чайна ложка насіння льону; 5-10 шт (залежно від розміру) волоських горіхів; 70 г лосося; 90 г консервованих сардин або 120 г тунця.

Кому не можна приймати Омега-3 у добавках?

Прийом будь-яких харчових добавок потрібно обговорити зі своїм сімейним або у разі наявних захворювань – лікуючим вас доктором. Але в ряді випадків прийом Омега-3 взагалі не рекомендований – це при харчовій алергії на рибу чи морепродукти, при тяжких травмах та кровотечах, захворюваннях органів травлення у гострій формі. Прийом Омега-3 після хірургічного лікування може бути протипоказаний.

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