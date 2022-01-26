Омега-3 зимой – стоит ли тратить деньги на добавки или хватит продуктов

Принимать Омега-3 рекомендуют для поддержания иммунитета, молодости и красоты кожи. Но иногда стоит ограничиться продуктами с высоким содержанием Омега-3 кислот

Омега-3 зимой стоит принимать в добавках и богатых этими кислотами продуктах, но все же советуйтесь с врачом / Фото: Коллаж: Сегодня

Омега-3 – это совокупное название 3-х полиненасыщенных жирных кислот, недостаток которых в организме приводит к проблемам со здоровьем. Зачем нам Омега-3, можно ли получить эти кислоты только из продуктов и как принимать пищевые добавки – разбираемся с экспертами

Зачем нам Омега-3 и в чем их польза?

Сухость кожи, безжизненные волосы, ломкие ногти, а также быстрая утомляемость – эти признаки могут "говорить" о дефиците Омега-3, это совокупное название 3-х жирных кислот:альфа-линоленовой (содержится в семени льна); докозагексаеновой; эйкозапентаеновой (две последних можно почерпнуть из морской рыбы и морепродуктов).

Реклама

Как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, Омега-3 жирные кислоты входят в состав всех клеточных мембран и способствуют их стабилизации; поддерживают функционирование нервной системы; влияют на сперматогенез. А еще они воздействуют на жировой обмен; обладают противовоспалительными свойствами и являются антиоксидантами.

Косметолог, дерматовенеролог Лилиана Ростовцева отмечает важность Омега-3 для красоты и здоровья кожи, эти кислоты защищают от разрушения белок коллаген. А именно коллаген обеспечивает нашей коже эластичность и прочность. Из-за этого белка кожа остается упругой и защищенной от образования морщин. А еще Омега-3 тормозят развитие кожных аллергий.

Реклама

Антиоксидантные свойства Омега-3 важны и для нашей кожи, и для здоровья в целом / Фото: unsplash.com

Антиоксидантные свойства Омега-3 важны и для нашей кожи, и для здоровья в целом: они не позволяют кислороду (вернее его активным формам) разрушать мембраны клеток. Чем прочнее клеточная мембрана, тем сложнее ее повредить вирусам и бактериям. Помимо поддержания защитных сил организма, чем меньше мы болеем – тем здоровее и моложе наша кожа.

Можно ли получить Омега-3 из продуктов?

Евгения Белинская отмечает, что идеальным источником Омега-3 жирных кислот являются пищевые продукты, а не БАДы. Высоким их содержанием обладают:

Реклама

морская рыба (сельдь, скумбрия, лосось, сардины) и морепродукты

морская капуста

азиатские водоросли

льняное семя и масло

кунжут

грецкие орехи.

Достаточно употреблять морскую рыбу 2 раза в неделю, чтобы не иметь дефицита Омега-3. Но не всегда и не у всех есть возможность есть эти продукты. К тому же, препараты Омега-3, как отмечает Лилиана Ростовцева, помогают иммунной системе бороться с воспалительными процессами кожи, в том числе с акне (угревой болезнью).

Достаточно употреблять морскую рыбу 2 раза в неделю, чтобы не иметь дефицита Омега-3 / Фото: unsplash.com

А еще Омега-3 ускоряют заживление ран на коже и на 50% уменьшают такие остаточные явления как рубцы. Также эффективны препараты, содержащие Омега-3 для лечения кожных заболеваний – псориаза, экземы, диатеза.

Когда и как стоит принимать Омега-3 в добавках?

Лилиана Ростовцева рекомендует придерживаться суточных норм GOED (Global Organization for EPA&DHA):

500 мг EPA + DHA для профилактики,

700-1000 мг EPA + DHA для беременных и кормящих,

1000+ мг EPA + DHA в лечебных целях.

Евгения Белинская отмечает, что рекомендуемая доза Омега-3 жирных кислот в сутки – не больше 1 г, если спроецировать эту цифру на пищевые продукты, получится: 1 чайная ложка семени льна; 5-10 шт (в зависимости от размера) грецких орехов; 70 грамм лосося; 90 грамм консервированных сардин или 120 грамм тунца.

Кому нельзя принимать Омега-3 в добавках?

Прием любых пищевых добавок нужно обсудить со своим семейным или в случае имеющихся заболеваний – лечащим врачом. Но в ряде случаев прием Омега-3 вообще не рекомендован – это при пищевой аллергии на рыбу или морепродукты, при тяжелых травмах и кровотечениях, заболеваниях органов пищеварения в острой форме. Прием Омега-3 после хирургического лечения также может быть противопоказан.

Также читайте: "Как укрепить иммунитет и какие витамины помогут".