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Не тільки для травлення – навіщо ще їсти чорнослив, особливо взимку

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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10 січня, 15:05
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Від 50 до 100 грам чорносливу на день зміцнять кістки: зараз, у період ожеледиці та зимових травм це особливо важливо. Також чорнослив рекомендований при остеопорозі
Чернослив, особливо зимою, корисно їсти для зміцнення кісток, а не тільки кращого травлення
Чернослив, особливо зимою, корисно їсти для зміцнення кісток, а не тільки кращого травлення / Фото: unsplash.com

Остеопороз дедалі частіше виникає не тільки у літніх людей: зниження міцності та щільності кісток і, відповідно, ризик переломів навіть при найменшій травмі збільшується через окислювальний стрес. Поліпшити метаболізм і зміцнити кістну тканину допоможе чорнослив. журнал Nutrients.

Чим корисний чорнослив для кісток

Як зазначають дослідники, попередні клінічні дослідження продемонстрували сприятливий вплив короткострокового та довгострокового. споживання чорносливу на підтримку та запобігання втраті щільності кісток, а також зменшення запалення у жінок у постменопаузі. Ціль цього дослідження полягала в тому, щоб вивчити, чи можна спостерігати подібні ефекти у чоловіків.

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Для профілактики остеопорозу можна включити в раціон не тільки молочні продукти, але і чорнослив
Для профілактики остеопорозу можна включити в раціон не тільки молочні продукти, але і чорнослив / Фото: freepik.com

В результаті медики дійшли висновку, що регулярне вживання від 100 г до 50 г чорносливу протягом трьох місяців позитивно впливає на метаболізм кісток і у чоловіків. Тобто для природної профілактики остеопорозу можна включати в раціон як молочні продукти, так й чорнослив.

Наскільки чорнослив калорійний та кому його не можна?

Чорнослив вважається середньокалорійним продуктом, а за рахунок проносного ефекту цей сухофрукт використовують для схуднення. Оскільки регулярне та якісне спорожнення кишечника сприяє схудненню. Також завдяки цьому налагоджується травлення.

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Не рекомендований чорнослив при цукровому діабеті, при проблемах з нирками (може викликати ниркову кольку), а також сушені сливи можуть викликати алергічну реакцію.

Також ми писали "Як без голодування повернути форму".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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