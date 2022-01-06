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Як без голодування повернути ідеальну форму взимку – лайфхак від дієтологині

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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6 січня, 07:30
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Взимку повернути форму і схуднути після застіль допоможе "жирна" або кето-дієта, ще важливо, щоб останній прийом їжі був не пізніше ніж за 2 години до сну
Без голодування повернути ідеальну форму взимку допоможе кето-дієта
Без голодування повернути ідеальну форму взимку допоможе кето-дієта / Фото: Колаж: Сьогодні

Після свят кожен із нас обіцяє собі скинути набрані кілограми , але як це зробити легко і без стресу для організму, знають не всі. Ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Марія Мельник і Анатолій Анатолій розповіли, яка дієта допоможе швидко і безболісно повернути відмінну форму лише за кілька тижнів.

Марія Мельник та Анатолій Анатолич, провідні програми
Марія Мельник та Анатолій Анатолич, провідні програми "Ранок з Україною" розповіли, яка дієта поверне форму / Фото: прес-служба

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Короткий світловий день, стрес та новорічні свята – це ворог для нашої фігури. Після Нового року чи не кожен дає собі слово скинути набрану вагу але як це зробити правильно і без стресу для організму?

Взимку ідеальною буде так звана жирна дієта, з її допомогою можна продовжити життя на 10 років.
Взимку ідеальною буде так звана жирна дієта, з її допомогою можна продовжити життя на 10 років. / Фото: freepik.com

Фахівці відзначають – взимку ідеальною буде так звана жирна дієта, більше того, з її допомогою можна продовжити життя на 10 років! Головне – їсти "правильні" жири.

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До "правильних" жирів відносяться: горіхи, рослинні олії або топлене масло, авокадо, червона риба та сало. До речі, сало – відмінне джерело жирів, які допомагають у холодну пору року підтримувати температуру та енергообмін, а ще сало дозволяє довгий час залишатися ситим, – коментує лікарка Альбіна Мухомедьярова у програмі "Ранок з Україною".

Дієтологи навіть призначають "жирну" або "кето-дієту". Її раціон складається з 80% жиру, 20% білка та 10% вуглеводів. Їсти можна навіть солодке правда, в певний час.

Є таке правило десерт на десерт. Тобто солодке вживати після основного прийому їжі. Тоді користі буде максимально, а шкоди – мінімально, – радить лікарка.

Корисніше тістечка вживати в першій половині дня. А ще краще солодке замінити фруктами : яблуками, бананами та цитрусовими.

Якщо ви любите ці продукти, намагайтеся контролювати їхню кількість, наприклад, не більше 1 банана на день! – Поділилася Альбіна Мухомедьярова в ефірі каналу "Україна".

А ще великий плюс жирної дієти в тому, що не обов'язково закривати рот після 18:00, головне – останній прийом їжі повинен бути не пізніше, ніж за 2 години до сну. Раціон "кето-дієти" краще довірити лікарю адже сидіти на ній можна лише 3 тижні. А людям, які хворіють на діабет, гіпертонію або мають проблеми з печінкою та нирками – взагалі протипоказана.

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Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Також читайте: "Як почати слідкувати за здоров'ям".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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