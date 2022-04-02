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Куди звертатися, якщо з'явився висип на шкірі і не тільки – список контактів дерматологів

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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2 квітня, 10:00
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Висипання на шкірі, свербіж та інші шкірні хвороби можуть загостритися на тлі стресу. Список контактів дерматологів, що приймають онлайн безкоштовно або зі знижкою – у статті
Якщо з'явився висип на шкірі та інші проблеми, скористайтесь списком контактів дерматологів
Якщо з'явився висип на шкірі та інші проблеми, скористайтесь списком контактів дерматологів / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Стрес, який українці відчувають через війну з Росією , став причиною загострення безлічі станів та хвороб, у тому числі шкірних. Контакти дерматологів, які приймають онлайн, умови роботи з ними та спеціалізацію лікарів дізнайтесь тут .

Вам допоможуть у діагностиці та лікуванні дерматозів, алергічних шкірних реакцій, бактеріальних, вірусних, грибкових інфекцій шкіри тощо
Вам допоможуть у діагностиці та лікуванні дерматозів, алергічних шкірних реакцій, бактеріальних, вірусних, грибкових інфекцій шкіри тощо / Фото: istockphoto.com

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У списку контактів ви можете як попросити консультацію, так і отримати допомогу в діагностиці та лікуванні акне, дерматозів, алергічних шкірних реакцій, бактеріальних, вірусних, грибкових інфекцій шкіри тощо. дерматологи можуть допомогти у лікуванні шкірної реакції на ліки, доброякісних пухлин шкіри, допомогти з проблемами як дорослим, так і дітям. Отже, вам можуть допомогти:

Анастасія Мельник (@doctor_melnyk)

Вартість консультації: безкоштовно – для пацієнтів із гарячих точок/дітей; 500 грн – підбір коригувального догляду

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Як записатися: в Директ Інстаграм – @doctor_melnyk

Яна Бєлова (@doc.bielova)

Вартість консультації: фіксованої немає, скільки може пацієнт.

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Як записатися: +380994105914 – Viber, WhatsApp, телеграм. Пишіть з 9 до 21:00, без вихідних, термін відповіді – 2-3 дні.

Марина Анфілова (@dr_anfilova_marina)

Вартість консультації: уточнюйте

Як записатися: Директ @dr_anfilova_marina

Спеціалізація: діагностика та лікування акне та акнеіформних дерматозів, алергодерматозів, сполучнотканинних та паразитарних захворювань шкіри тощо.

Христина Грицьків (@dr.grytskiv.hrustyna)

Вартість консультації: 700 грн

Як записатися: у месенджерах Viber/WhatsApp – +380967814159)

Спеціалізація: лікування акне з повним супроводом, призначення підтримуючої терапії.

Юлія Сухан (@dr.julia_sukhan)

Вартість консультації: загострення, пацієнти на системних ретиноїдах, що не мають зв'язку з лікарем, діти – безкоштовно

Як записатися: у месенджерах за телефоном +380931558866, у Директ інстаграма @dr.julia_sukhan

Тетяна Куряча (dr.kurinnaya)

Вартість консультації: безкоштовно при гострих станах, добровільне пожертвування. Стандартна ціна – 500 грн

Як записатися: у месенджерах за телефоном +380674933858 або у директі інстаграма @dr.kurinnaya

Спеціалізація: дерматовенерологія, дитяча дерматологія, є досвід лікування дерматозів

Марія Тимінська (dr.tyminska)

Вартість консультації: 500 грн

Як записатися: в Директі інстаграма @dr.tyminska або в телеграм ось тут

Спецалізація: лікування акне

Віталія Кавалаліоглу (@dr.vi_kavalalioglu)

Вартість консультації: безкоштовно – при загостренні захворювань під час війни, 350 грн – будь-які інші звернення

Як записатися: Директ @dr.vi_kavalalioglu

Спеціалізація: лікування акне та розацеа.

Також дізнайтесь, Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців.

Якщо вам потрібні препарати для лікування щитовидної залози, читайте "Препарати для щитовидки – чим замінити свої ліки, якщо їх немає в аптеках".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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