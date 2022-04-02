Куди звертатися, якщо з'явився висип на шкірі і не тільки – список контактів дерматологів

Стрес, який українці відчувають через війну з Росією , став причиною загострення безлічі станів та хвороб, у тому числі шкірних. Контакти дерматологів, які приймають онлайн, умови роботи з ними та спеціалізацію лікарів дізнайтесь тут .
У списку контактів ви можете як попросити консультацію, так і отримати допомогу в діагностиці та лікуванні акне, дерматозів, алергічних шкірних реакцій, бактеріальних, вірусних, грибкових інфекцій шкіри тощо. дерматологи можуть допомогти у лікуванні шкірної реакції на ліки, доброякісних пухлин шкіри, допомогти з проблемами як дорослим, так і дітям. Отже, вам можуть допомогти:
Далі по темі
Анастасія Мельник (@doctor_melnyk)
Вартість консультації: безкоштовно – для пацієнтів із гарячих точок/дітей; 500 грн – підбір коригувального догляду
Як записатися: в Директ Інстаграм – @doctor_melnyk
Яна Бєлова (@doc.bielova)
Вартість консультації: фіксованої немає, скільки може пацієнт.
Як записатися: +380994105914 – Viber, WhatsApp, телеграм. Пишіть з 9 до 21:00, без вихідних, термін відповіді – 2-3 дні.
Марина Анфілова (@dr_anfilova_marina)
Вартість консультації: уточнюйте
Як записатися: Директ @dr_anfilova_marina
Спеціалізація: діагностика та лікування акне та акнеіформних дерматозів, алергодерматозів, сполучнотканинних та паразитарних захворювань шкіри тощо.
Христина Грицьків (@dr.grytskiv.hrustyna)
Вартість консультації: 700 грн
Як записатися: у месенджерах Viber/WhatsApp – +380967814159)
Спеціалізація: лікування акне з повним супроводом, призначення підтримуючої терапії.
Юлія Сухан (@dr.julia_sukhan)
Вартість консультації: загострення, пацієнти на системних ретиноїдах, що не мають зв'язку з лікарем, діти – безкоштовно
Як записатися: у месенджерах за телефоном +380931558866, у Директ інстаграма @dr.julia_sukhan
Тетяна Куряча (dr.kurinnaya)
Вартість консультації: безкоштовно при гострих станах, добровільне пожертвування. Стандартна ціна – 500 грн
Як записатися: у месенджерах за телефоном +380674933858 або у директі інстаграма @dr.kurinnaya
Спеціалізація: дерматовенерологія, дитяча дерматологія, є досвід лікування дерматозів
Марія Тимінська (dr.tyminska)
Вартість консультації: 500 грн
Як записатися: в Директі інстаграма @dr.tyminska або в телеграм ось тут
Спецалізація: лікування акне
Віталія Кавалаліоглу (@dr.vi_kavalalioglu)
Вартість консультації: безкоштовно – при загостренні захворювань під час війни, 350 грн – будь-які інші звернення
Як записатися: Директ @dr.vi_kavalalioglu
Спеціалізація: лікування акне та розацеа.
Також дізнайтесь, Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців.
Якщо вам потрібні препарати для лікування щитовидної залози, читайте "Препарати для щитовидки – чим замінити свої ліки, якщо їх немає в аптеках".