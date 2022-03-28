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Препарати для щитовидки – чим замінити свої ліки, якщо їх немає в аптеках

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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28 березня, 20:00
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Препарати для тиреоїдної терапії є в аптеках, але не у всіх. Чи можна замінити один препарат іншим та кому при хворобах щитовидки без них не обійтися – у статті
Замінити свої ліки для тиреоїдної терапії, якщо їх немає в аптеках, можна іншим препаратом для лікування щитовидки, що містить левотироксин
Замінити свої ліки для тиреоїдної терапії, якщо їх немає в аптеках, можна іншим препаратом для лікування щитовидки, що містить левотироксин / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Препарати левотироксину (наприклад, еутирокс або L-тироксин), це гормональні ліки тільки для людей, у яких діагностовано хвороби щитовидної залози. "Для профілактики" здоровій людині такі препарати не потрібно приймати, їх прийом без призначення лікаря шкідливий для здоров'я!

Чим замінити препарати для тиреоїдної терапії , якщо саме ваші ліки через напади Росії на Україну поки що немає в аптеці і кому взагалі слід їх приймати – повідомляє МОЗ України.

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Після видалення щитовидної залози, особливо людям з віддаленою карциномою, не можна бути без прийому таких ліків більше 4-6 тижнів.
Після видалення щитовидної залози, особливо людям з віддаленою карциномою, не можна бути без прийому таких ліків більше 4-6 тижнів. / Фото: moz.gov.ua

Такі препарати, як левотироксин та його аналоги не захищають від радіації чи хімічної атаки, також не можна їх приймати "для профілактики" хвороб щитовидної залози. Хаотичне скуповування таких ліків тими, кому вони не потрібні, може позбавити тих людей, які перебувають на гормональній терапії, можливостівільно придбати свій препарат в аптеці.

Не турбуйтеся, якщо препарат закінчився і в аптеці немає, його можна замінити аналогом. Головне – не замінюйте його назовсім БАДами та народною медициною
Не турбуйтеся, якщо препарат закінчився і в аптеці немає, його можна замінити аналогом. Головне – не замінюйте його назовсім БАДами та народною медициною / Фото: moz.gov.ua

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Це люди після видалення щитовидної залози, особливо уважні мають бути люди з віддаленою карциномою. Їм не можна бути без прийому таких ліків понад 4-6 тижнів. Ті, у кого щитовидка не справляється з виробленням гормонів, при дефіциті ліків можна зменшити дозу і навіть бути без терапії, але не більше 3-х місяців .

Препарати з левотироксином приймають щодня, запиваючи водою, а чи не чаєм тощо
Препарати з левотироксином приймають щодня, запиваючи водою, а чи не чаєм тощо / Фото: moz.gov.ua

Якщо саме того препарату, що призначив вам лікар, зараз немає – не турбуйтеся. Купуйте будь-який аналог, у складі якого діюча речовина – левотироксин . Пам'ятайте, що ніякі БАДи, трави тощо. не замінять цей препарат!

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Якщо вам потрібен лікар, а поряд не фахівця – зверніться за консультацією в Helsi.

Також існує гаряча лінія для людей із цукровим діабетом першого типу, читайте Як отримати інсулін безкоштовно – платити за препарат на час війни не потрібно.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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