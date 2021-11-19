Яка дієта при зайвій вазі та ожирінні допоможе схуднути та менше хворіти

Оливкова олія першого віджиму плюс харчування по бразильській дієті допоможуть знизити шкідливий холестерин, запальні процеси в організмі та навіть покращити сон

При лишнем весі і ожиренні допоможе похудеть і менше болеть бразильська дієта плюс оливкове масло / Фото: Колаж: Сьогодні

Бразильська дієта (TBD-Traditional Brazilian Diet) рекомендована при тяжкому ожирінні, також такий тип харчування допоможе значно покращити показники здоров'я при надмірній вазі. Тільки важливо використовувати для заправки та приготування їжі саме оливкова олія першого віджиму , пише журнал Nutrients.

У чому переваги бразильської дієти?

Медики зазначають, що такий тип харчування передбачає складання індивідуального раціону. За основу береться "класична" TBD, яка є здорову дієту, що характеризується:

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споживанням рису та бобів в основних прийомах їжі (обід та вечеря)

невеликими порціями нежирного м'яса (червоне м'ясо, риба чи курка)

а також сирих та варених овочів

Фрукти, хліб, молоко та молочні продукти споживаються при такому харчуванні теж невеликими порціями. Учасників дослідження заохочували їсти свіжі та / або мінімально оброблені продукти замість ультра-оброблених продуктів. Їм було запропоновано збалансований план харчування, розділений на чотири-шість прийомів їжі на день.

У результаті запальні маркери у них знизилися, як і кількість шкідливого холестерину. Відповідно, знизилася і маса тіла за рахунок зниження у раціоні шкідливих продуктів.

А чим корисно оливкове мало за зайвої ваги?

Вивчаючи вплив оливкової олії першого віджиму на ожиріння, медики відзначили, що у поєднанні з бразильською дієтою, вона допомагає покращити кількість та якість лейкоцитів. Тобто, як уже сказано, знижує запальні процеси в організмі.

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На оливковом масле рекомендуется готовить, при его нагревании образуется меньше канцерогенов / Фото: Depositphotos

Також на оливковій олії холодного віджиму рекомендується готувати, тому що при його нагріванні утворюється менше канцерогенів, ніж при нагріванні олії і т.д.

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