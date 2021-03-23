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"Здорова" зайва вага – правда чи міф, та навіщо худнути, якщо нічого не болить

Сьогодні, 09:41

Коли зайва вага – норма, а коли пора бити на сполох, розповідає ендокринолог

Якщо при зайвій вазі у жінки яскраво виражена талія, а у чоловіка – немає животика, то турбуватися щодо ожиріння не потрібно. Але при цьому індекс маси тіла не повинен бути завищений, і не повинно бути хронічних недуг. Що таке ІМТ (індекс маси тіла), як зрозуміти, потрібно вам худнути чи ні, що таке здоровий надлишок ваги, розповіла Анна Шаргородська, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог, фахівець УЗД-діагностики.

Ганна Шаргородська розповіла, чому важливо розрахувати вагу правильно
Ганна Шаргородська розповіла, чому важливо розрахувати вагу правильно

Люди бувають різного ступеня комплекції, тому існує поняття здорового надлишку ваги. Це та ситуація, коли жінка або чоловік не вкладається в параметри нормального ІМТ: тобто параметри співвідношення зросту і ваги людини.

Як розрахувати ІМТ

Індекс маси тіла розраховується за формулою, де

  • m – маса людини в кілограмах
  • h – зріст людини в метрах

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Показники ІМТ від 18,5 до 24,9 – норма, від 25-29,9 – надлишок ваги і понад 30 – різні ступені ожиріння. Якщо ваш ІМТ в межах нижче 30 одиниць, то надлишок ваги можна вважати здоровим. При цьому не повинні турбувати високий артеріальний тиск, не спостерігається діабет , синдром полікістозних яєчників. А розподіл жирової клітковини – рівномірний. Тобто людина гармонійно розвинена, у неї немає порушень вуглеводного і ліпідного обміну.

Коли пора позбавлятися від зайвої ваги і чому

Спочатку виміряйте свою талію. Якщо у жінки талія більше 80 см, а у чоловіка – 92 см – це тривожний "дзвінок" про те, що харчування ваше неправильне, а обмін речовин порушений. Кожні додаткові 5 сантиметрів об'єму талії (мається на увазі до цих 80) ще більше підвищують ризик розвитку серцево-судинних і онкологічних хвороб.

Чому важливо оцінювати обсяги талії при схудненні

Не тільки ІМТ, але і об'єм талії – важливі критерії, які потрібно оцінювати при схудненні. При абдомінальному типі ожиріння, коли обсяг талії згладжується, живіт "росте". Це стає видно неозброєним оком. Абдомінальний жир, який відкладається на животі – найнебезпечніший тип жиру в організмі, таке розташування клітковини призводить до недуг. Тому дуже важливо стежити за своїми параметрами, щоб не допустити розвитку хронічних захворювань.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як швидко схуднути .

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