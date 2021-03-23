"Здорова" зайва вага – правда чи міф, та навіщо худнути, якщо нічого не болить

Коли зайва вага – норма, а коли пора бити на сполох, розповідає ендокринолог

Якщо при зайвій вазі у жінки яскраво виражена талія, а у чоловіка – немає животика, то турбуватися щодо ожиріння не потрібно. Але при цьому індекс маси тіла не повинен бути завищений, і не повинно бути хронічних недуг. Що таке ІМТ (індекс маси тіла), як зрозуміти, потрібно вам худнути чи ні, що таке здоровий надлишок ваги, розповіла Анна Шаргородська, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог, фахівець УЗД-діагностики.

Ганна Шаргородська розповіла, чому важливо розрахувати вагу правильно

Люди бувають різного ступеня комплекції, тому існує поняття здорового надлишку ваги. Це та ситуація, коли жінка або чоловік не вкладається в параметри нормального ІМТ: тобто параметри співвідношення зросту і ваги людини.

Як розрахувати ІМТ

Індекс маси тіла розраховується за формулою, де

m – маса людини в кілограмах

h – зріст людини в метрах

Показники ІМТ від 18,5 до 24,9 – норма, від 25-29,9 – надлишок ваги і понад 30 – різні ступені ожиріння. Якщо ваш ІМТ в межах нижче 30 одиниць, то надлишок ваги можна вважати здоровим. При цьому не повинні турбувати високий артеріальний тиск, не спостерігається діабет , синдром полікістозних яєчників. А розподіл жирової клітковини – рівномірний. Тобто людина гармонійно розвинена, у неї немає порушень вуглеводного і ліпідного обміну.

Коли пора позбавлятися від зайвої ваги і чому

Спочатку виміряйте свою талію. Якщо у жінки талія більше 80 см, а у чоловіка – 92 см – це тривожний "дзвінок" про те, що харчування ваше неправильне, а обмін речовин порушений. Кожні додаткові 5 сантиметрів об'єму талії (мається на увазі до цих 80) ще більше підвищують ризик розвитку серцево-судинних і онкологічних хвороб.

Чому важливо оцінювати обсяги талії при схудненні

Не тільки ІМТ, але і об'єм талії – важливі критерії, які потрібно оцінювати при схудненні. При абдомінальному типі ожиріння, коли обсяг талії згладжується, живіт "росте". Це стає видно неозброєним оком. Абдомінальний жир, який відкладається на животі – найнебезпечніший тип жиру в організмі, таке розташування клітковини призводить до недуг. Тому дуже важливо стежити за своїми параметрами, щоб не допустити розвитку хронічних захворювань.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як швидко схуднути .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися