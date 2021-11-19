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Какая диета при лишнем весе и ожирении поможет похудеть и меньше болеть

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
19 ноября, 15:00
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Оливковое масло первого отжима плюс питание по бразильской диете помогут снизить вредный холестерин, воспалительные процессы в организме и даже улучшить сон
При лишнем весе и ожирении поможет похудеть и меньше болеть бразильская диета плюс оливковое масло
При лишнем весе и ожирении поможет похудеть и меньше болеть бразильская диета плюс оливковое масло / Фото: Коллаж: Сегодня

Бразильская диета (TBD- Traditional Brazilian Diet) рекомендована при тяжелом ожирении, также такой тип питания поможет значительно улучшить показатели здоровья при лишнем весе. Только важно использовать для заправки и готовки еды именно оливковое масло первого отжима, пишет журнал Nutrients.

В чем же преимущества бразильской диеты?

Медики отмечают, что такой тип питания предусматривает составление индивидуального рациона. За основу берется "классическая" TBD, которая представляет собой здоровую диету, характеризующуюся:

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  • потреблением риса и бобов в основных приемах пищи (обед и ужин)
  • небольшими порциями нежирного мяса (красное мясо, рыба или курица)
  • а также сырых и вареных овощей

Фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты потребляются при таком питании тоже небольшими порциями. Участников исследования поощряли есть свежие и / или минимально обработанные продукты вместо ультра-обработанных продуктов. Им был предписан сбалансированный план питания, разделенный на четыре-шесть приемов пищи в день.

В итоге воспалительные маркеры у них снизились, также, как и количество вредного холестерина. Соответственно, снизилась и масса тела за счет снижении в рационе вредных продуктов.

А чем полезно оливковое мало при лишнем весе?

Изучая влияние оливкового масла первого отжима на ожирение, медики отметили что в сочетании с бразильской диетой, оно помогает улучшить количество и качество лейкоцитов. То есть, как уже сказано, снижает воспалительные процессы в организме.

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На оливковом масле рекомендуется готовить, при его нагревании образуется меньше канцерогенов
На оливковом масле рекомендуется готовить, при его нагревании образуется меньше канцерогенов / Фото: Depositphotos

Также на оливковом масле холодного отжима рекомендуется готовить, потому что при его нагревании образуется меньше канцерогенов, чем при нагревании подсолнечного масла и т.д.

Также мы писали, чем полезна куриная грудка.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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