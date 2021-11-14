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Чи можна зупинити діабет, якщо сісти на дієту

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
14 листопада, 09:00
В закладинки
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Цукор, солодощі, магазинні соуси не місце у вашому раціоні, якщо у вас діабет або зайва вага. Як харчуватися при діабеті і чому він виникає – у статті
Зупинити діабет і уникнути захворювання можна, і не обов'язково сідати на дієту
Зупинити діабет і уникнути захворювання можна, і не обов'язково сідати на дієту / Фото: Колаж: Сьогодні

Харчування при діабеті – це зовсім не жорстке обмеження в їжі або складна дієта, такий тип харчування підходить не тільки при проблемах вироблення інсуліну в організмі. Сьогодні, 14 листопада, у Міжнародний день боротьби з діабетом разом з експертами Міжнародної діабетичної асоціації України та інформаційною кампанією ВООЗ зрозуміємо, чому діабет сьогодні такий актуальний і як харчування допоможе впоратися із захворюванням.

Чому діабет виникає у здорових людей?

Діабет другого типу, він же – набутий виникає і у здорових людей через спадкову схильність, части стресси, неправильний спосыб життя та харчування.

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Перевіряти рівень глікованого гемоглобіну необхідно кожні 3-6 місяців
Перевіряти рівень глікованого гемоглобіну необхідно кожні 3-6 місяців

Діабет першого типу (інсулінозалежний) розвивається в результаті повної або часткової нестачі в організмі інсуліну (гормону підшлункової залози), тобто це вроджена патологія. Небезпека будь-якого типу діабету у цьому, що може стати причиною розвитку серцево-судинних захворювань.

Якщо хворобу не контролювати, вона може призвести до серйозних ускладненнь: від ниркової недостатності до поразки судин очей.

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Важливо! Кожній людині з діабетом важливо дотримуватися певного типу харчування, бути фізично активним і регулярно перевіряти рівень цукру в крові.

Які продукти можна і не можна при діабеті

Як при вже наявному діабеті, так з метою його профілактики, важливо дотримуватися співвідношення вуглеводів, білків і жирів, причому – швидкі вуглеводи слід мінімізувати. А з цукор та продукти з ним – взагалі виключити.

У кондитерських продуктах, солодощах, випіканні багато цукру, тому їх варто виключити при діабеті
У кондитерських продуктах, солодощах, випіканні багато цукру, тому їх варто виключити при діабеті / Фото: Pixabay

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Оскільки рівень цукру в крові підвищується саме через вуглеводи, які в організмі перетворюються на глюкозу. До джерел вуглеводів відносяться хліб, крупи, рис, макаронні вироби, молоко, крохмалисті овочі, фрукти, соки та солодощі.

З цукрозміщуючих продуктів найбільше кількість доданих цукрів міститься в магазинних соусах, соках, фруктових йогуртах, цукерках, випічці та більшості фітнес-батончиків.

А які продукти можна їсти при діабеті?

Насамперед – продукти з низьким глікемічним індексом. Особливо сині ягоди, ожину, чорницю, лохину. Деякі люди можуть засвоїти більше вуглеводів, ніж інші, тому важливо вимірювати рівень цукру у крові через дві години після їжі, щоб визначити, як засвоїлися вуглеводи.

Наскільки правильне харчування підібрано під час діабету, покаже аналіз на глікований гемоглобін (HbA1c), який демонструє середній рівень цукру в крові.

А ось багата на білки їжа, індичка, риба, курка підходять при діабеті. З рослинних джерел білка актуальна квасоля, сочевиця та інші бобові. Також можна їсти молочні продукти з невеликим відсотком жирності. А ще при діабеті чи схильності до нього важливо скоротити споживання солі.

Чому при діабеті не можна солоного?

Сама сіль не впливає на рівень цукру в організмі, але вона сприяє захворюванням серця та судин, які у діабетиків зустрічаються часто. Їжа з високим вмістом солі – це супи, солоні закуски типу чіпсів та попкорну, напівфабрикати та фастфуд.

При діабеті та схильності до нього важливо обмежити сіль у раціоні
При діабеті та схильності до нього важливо обмежити сіль у раціоні / Фото: unsplash.com

Тому відмовтеся від магазинних снеків, соусів, у яких міститься як сіль, і цукор, солоних горішків. А от жменя горіхів без солі – це підходяща закуска для діабетиків. Горіхи багаті на корисні жири, магній і клітковину. Незважаючи на те, що це корисні продукти, їжте їх ощадливо, оскільки вони висококалорійні.

Також ми писали, яке масло не підвищує цукор у крові та корисне для серця.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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